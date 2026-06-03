Nie robię już ciężkich kremów. Mieszam 2 składniki i po 5 minutach mam karmelowy deser

Jako technolog żywności i żywieniowiec zwracam ogromną uwagę na skład produktów spożywczych. Gdy musiałam wyeliminować z diety wiele pozycji, ten deser osładzał mi życie. Bez mleka i nadmiaru tłuszczu, ze zdrowym dodatkiem słodzącym. Wystarczy pięć minut i dwa składniki. To jogurt i cukier kokosowy, które warto docenić na co dzień.

Czy jogurt kokosowy jest zdrowy?

W przeciwieństwie do mlecznego, ten fermentowany przetwór zawiera same składniki roślinne. To ekstrakt (wyciąg) z miąższu kokosa – najlepiej około 95 procent. Zagęstnikiem jest skrobia, a w wybieranej przeze mnie wersji naturalnej nie ma cukru. Nie może jednak zabraknąć bakterii mlekowych, które przeprowadzają fermentację. Dzięki niej roślinny jogurt jest ukwaszony i zapewnia korzyści dla jelit, gdy nie można pozwolić sobie na klasyczny.

Produkt bez laktozy i białek mlecznych nadaje się dla osób z nietolerancją i alergią na te składniki oraz wegan. Zapewnia probiotyczne mikroorganizmy i związki pochodzące z ich działalności, które mogą poprawiać trawienie i łagodzić wzdęcia.

Takie jogurty kupuję zwykle w dyskoncie. Ten ekologiczny zapewnia 72 kalorie w 100 g i około 5 g tłuszczów. Ilość cukrów i białka jest pomijalna, ale są też dodane związki wapnia, witamina D i B12. Druga wersja od konkurencji to 93 kcal i 7 g tłuszczu w tej samej porcji, a przy tym około 1 g cukrów pochodzących naturalnie z kokosa. Oba zawierają skrobię, przy czym na jednym jest dopisek „modyfikowana”. Oznacza to zmiany fizyczne, dzięki którym inaczej żeluje. Niektórzy jej unikają, ale u mnie nie wywołuje problemów.

Jogurty kokosowe nie zapewniają białka jak te mleczne, bo surowiec ma ich niewiele. Na rynku jest jednak wyrób sojowy popularnego producenta, który dostarcza 4 g tego składnika w 100 g. Są tam jednak dodatki do żywności, których unikam. To estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego (E304), które u wrażliwych osób mogą działać drażniąco na jelita. Potwierdzam.

Cukier kokosowy zamiast białego

Ten jasnobrązowy dodatek to zagęszczony i skrystalizowany sok z kwiatostanów palmy kokosowej. Ma przyjemny, słodki, mocno karmelowy smak, który podkręca napoje i desery. Jest niemal równie słodki, jak zwykły cukier, dlatego w przepisach stosuje się takie same ilości.

Dzięki naturalnemu składowi, cukier z kokosa ma niski indeks glikemiczny (około 35 do 55) zamiast 65-70 jak ten biały. Dokładne wartości zależą przy tym od konkretnego produktu. Według badań może powodować mniejsze spadki glikemii po jedzeniu. Stugramowa porcja zapewnia o kilka procent mniej kalorii (około 380 kcal), ma pewną ilość błonnika i składników mineralnych. Wciąż jest to jednak głównie cukier i tak należy go traktować.

Prosty sposób na krem kokosowy z 2 składników

Gdy mam opisane produkty, przygotowanie jest ekspresowe, a efekt zaskakuje bogactwem smaku. Używam przy tym lżejszego jogurtu, dzięki czemu mój deser ma mniej kalorii. Porcja ma nieco ponad 150 kcal, podczas gdy gotowy krem karmelowy to prawie 200 kcal lub więcej w takiej samej ilości. Mieszankę można zjeść samą, a także dołożyć dobrze tolerowane przez siebie owoce i orzechy.

Przepis: Krem kokosowy z 2 składników Prosty i genialny deser o smaku kokosowo-karmelowym. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Roślinna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 153 Składniki 300 g jogurtu kokosowego (2 opakowania)

2 łyżki cukru kokosowego Sposób przygotowania Wstępne łączenie składnikówWsyp cukier do jogurtu, wymieszaj krótko i zostaw na 2-3 minuty. Mieszanie deseruGdy cukier się rozpuści, połącz dokładnie krem. Posyp dodatkami, jeśli ich używasz.

Czytaj też:

Biotechnolog pokazała, co wkładać do koszyka w Lidlu. Jelita ci podziękująCzytaj też:

Dietetyk radzi: to najzdrowsze mleka roślinne z Biedronki. Sprawdź, po które lepiej nie sięgać