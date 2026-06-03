Ratuje wątrobę i obniża poziom cukru. Wystarczy pół łyżeczki dziennie

Przyprawy nie tylko wzbogacają smak i aromat potraw, ale także mogą korzystnie wpływać na nasze zdrowie. Wiele z nich zawiera cenne związki o działaniu przeciwzapalnym, antyoksydacyjnym i wspierającym odporność organizmu. Na przykład kurkuma pomaga zwalczać stany zapalne, imbir wspiera trawienie i łagodzi nudności. Przyprawą, która również zasługuje na uwagę, jest cynamon.

Cynamon obniża poziom glukozy i wspiera zdrowie wątroby

Cynamon to aromatyczna przyprawa, która oprócz walorów smakowych może wspierać zdrowie dzięki zawartości cennych związków o działaniu przeciwutleniającym.

Badania pokazują, że regularne spożywanie cynamonu może między innymi obniżyć poziom glukozy we krwi, ale też zwiększyć wrażliwość komórek na insulinę – powiedział w opublikowanym nagraniu dietetyk Bartek Szemraj

Zwiększenie wrażliwości komórek na insulinę sprawia natomiast, że organizm skuteczniej wykorzystuje ten hormon do transportu glukozy z krwi do komórek, co sprzyja lepszej kontroli gospodarki cukrowej. Cynamon dobrze działa również w kwestii zdrowia wątroby.

Zespół naukowców wykazał, że stosowanie półtora grama cynamonu dziennie przez osoby cierpiące na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby może spowodować korzystne obniżenie enzymów wątrobowych – wyjaśnił z kolei dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Chodzi o badanie pod tytułem „Cynamon może mieć działanie terapeutyczne na profil lipidowy, enzymy wątrobowe, insulinooporność i wysokowrażliwe białko C-reaktywne u pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby”. Dodał również, że badania przeprowadzone na zwierzętach dowiodły, że związki obecne w cynamonie chronią wątrobę przed jej toksycznym uszkodzeniem.

Najlepszy cynamon

Dietetyk Bartek Szemraj poleca sięgnąć po cynamon cejloński. Ma on delikatniejszy smak, ale przede wszystkim lepiej działa na nasz organizm.

Zawiera on znacznie mniej kumaryny niż popularny cynamon kasja, dzięki czemu jest bezpieczniejszy do regularnego spożywania. Za umiarkowaną i bezpieczną ilość uznaje się zwykle około 1–2 łyżeczek dziennie (2–5 g), które można dodawać do owsianki, jogurtu, koktajli czy wypieków.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o właściwości cynamonu i innych przypraw

Jakie właściwości zdrowotne mają przyprawy i jak wpływają na organizm?

Przyprawy nie tylko wzbogacają smak i aromat potraw, ale również korzystnie wpływają na zdrowie dzięki zawartości związków o działaniu przeciwzapalnym, antyoksydacyjnym i wspierającym odporność. Przykładowo, kurkuma pomaga zwalczać stany zapalne, imbir wspiera procesy trawienne i łagodzi nudności, a cynamon pomaga w kontroli poziomu cukru we krwi oraz wykazuje działanie ochronne na wątrobę.

W jaki sposób cynamon pomaga obniżyć poziom cukru we krwi?

Regularne spożywanie cynamonu zwiększa wrażliwość komórek na insulinę oraz pomaga obniżyć poziom glukozy we krwi. Dzięki większej wrażliwości na insulinę organizm efektywniej transportuje glukozę z krwi do komórek, co pozwala na znacznie lepszą kontrolę całej gospodarki cukrowej.

Jak cynamon wpływa na zdrowie i funkcjonowanie wątroby?

Cynamon wspiera zdrowie wątroby i chroni ją przed toksycznymi uszkodzeniami. Badania naukowe wykazały, że przyjmowanie 1,5 grama cynamonu dziennie przez osoby cierpiące na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby przyczynia się do korzystnego obniżenia poziomu enzymów wątrobowych.

Jaki cynamon jest najzdrowszy i jaka dawka dzienna jest bezpieczna?

Najbardziej polecanym i najzdrowszym wyborem jest cynamon cejloński. Posiada on delikatniejszy smak i zawiera znacznie mniej kumaryny niż popularny cynamon kasja, dzięki czemu jest w pełni bezpieczny do regularnego spożywania. Za umiarkowaną, bezpieczną ilość uznaje się około 1–2 łyżeczek dziennie (2–5 g), które można dodawać m.in. do owsianki, jogurtu, koktajli czy wypieków.

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