Ma dwa razy więcej błonnika niż banany. Działa jak miotełka na jelita

Banany są jednymi z najbardziej lubianych owoców na świecie. Cieszą się dużą popularnością ze względu na swój słodki smak, miękką konsystencję oraz to, że są dostępne niemal przez cały rok w naszym kraju. Są bogatym źródłem witamin i składników mineralnych, zwłaszcza potasu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Banany często wybierane są jako zdrowa przekąska przez dzieci i dorosłych.

Ma więcej błonnika pokarmowego od bananów

Banany znane są z tego, że zawierają dość sporą ilość błonnika pokarmowego. Jest to 2,6 g na 100 g. Okazuje się jednak, że inny owoc ma go znacznie więcej. Chodzi o granata, który w 100 g ma aż 4 g błonnika pokarmowego.

Owoce te różnią się jednak rodzajem błonnika. W bananach znajduje się błonnik rozpuszczalny. W żołądku i jelitach pochłania wodę i pęcznieje, zamieniając się w lepką, galaretowatą masę. Jest doskonałą „pożywką” dla dobrych bakterii jelitowych, a także spowalnia trawienie, dzięki czemu cukier z pożywienia wchłania się wolniej. Zapobiega to między innymi napadom głodu. Błonnik nierozpuszczalny nie rozpuszcza się w wodzie i przez nasz układ pokarmowy przechodzi w niemal nienaruszonym stanie. Pobudza on perystaltykę jelit, a także działa na nie jak „miotełka”, oczyszczając je z resztek metabolicznych. Daje też szybkie uczucie sytości.

Trzeba jednak pamiętać, że banan dzięki miękkiemu miąższowi jest niezwykle łagodny dla układu pokarmowego i łatwostrawny. Granat z kolei, ze względu na twarde pestki, wymaga od naszego układu pokarmowego nieco więcej pracy.

Rola błonnika pokarmowego w diecie

Błonnik jest bardzo ważnym składnikiem naszej diety, ponieważ wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego. Pomaga regulować pracę jelit, zapobiega zaparciom i sprzyja rozwojowi korzystnych bakterii jelitowych. Dodatkowo błonnik daje uczucie sytości na dłużej, co może ułatwiać kontrolowanie masy ciała. Regularne spożywanie produktów bogatych w błonnik, takich jak warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe i nasiona, może również przyczyniać się do obniżenia poziomu cholesterolu oraz stabilizacji poziomu cukru we krwi. Dzięki temu błonnik odgrywa istotną rolę w profilaktyce wielu chorób, w tym cukrzycy typu 2 i chorób serca.

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