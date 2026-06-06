Ekspert wskazał dietetyczny makaron z Lidla. Ma aż 18 g błonnika i dużo białka

Makaron jest jednym z najczęściej spożywanych produktów w naszej diecie. Cenimy go przede wszystkim za uniwersalność i łatwość przygotowania. Doskonale komponuje się z wieloma składnikami. Można podawać go z warzywami, mięsem, rybami, serami oraz różnego rodzaju sosami. Sprawdza się zarówno w prostych, codziennych daniach, jak i bardziej wykwintnych potrawach. Dzięki różnym sposobom przygotowania, każdy może znaleźć coś dla siebie, dlatego tak często gości na naszych stołach.

Makaron z niskim indeksem glikemicznym z Lidla

Bartłomiej Szkutnik, prowadzący instagramowy profil „FitRecenzje”, udowadnia, że można jeść smacznie i zdrowo. W jednym z wpisów polecił on makaron z niskim indeksem glikemicznym marki „Polmak”.

Ma niski indeks glikemiczny równy 38, więcej białka i błonnika. A co najlepsze, smakiem nie odstaje od zwykłego – zauważył specjalista od zdrowego odżywiania.

W 100 g tego makaronu jest aż 20 g białka, 18 g błonnika. Do tego, jak wyjaśnił ekspert, ma on bardzo prosty skład i gotuje się go maksymalnie przez 7 minut. Jego cena to 7,99 zł za 200 g.

Możesz zjeść go na słodko z twarogiem i truskawkami albo dodać do sycącego obiadu z warzywami, mięsem lub roślinnym źródłem białka. Polecam szczególnie redukującym i oczywiście osobom chorującym na cukrzycę i insulinooporność – dodał specjalista.

O czym świadczy niski indeks glikemiczny?

Niski indeks glikemiczny (IG) świadczy o tym, że po spożyciu danego produktu poziom glukozy we krwi wzrasta wolniej i bardziej stopniowo niż po spożyciu produktów o wysokim IG. Co oznacza to w praktyce? Organizm w ten sposób nie musi wydzielać dużych ilości insuliny w krótkim czasie. To z kolei sprzyja utrzymaniu stabilnego poziomu energii i dłuższemu uczuciu sytości.

Produkty o niskim indeksie glikemicznym są szczególnie polecane osobom z cukrzycą, insulinoopornością oraz tym, którzy chcą kontrolować masę ciała.

Czytaj też:

Dietetyczka prześwietliła serki do kanapek. Te dwa wygrywają z masłem i margarynąCzytaj też:

Ta gorzka czekolada tylko udaje zdrową. Polacy masowo wrzucają ją do koszyków