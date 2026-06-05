Wystarczy łyżka do dressingu lub marynaty. Ten rubinowy dodatek bije na głowę zwykłe syropy
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Wystarczy łyżka do dressingu lub marynaty. Ten rubinowy dodatek bije na głowę zwykłe syropy

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Melasa z granatów
Melasa z granatów Źródło: Shutterstock / Svetlana Monyakova
Mało osób docenia ten produkt, a szkoda. Zastępuje kwaśne i słodkie dodatki w daniach, wzbogacając je w niesamowity smak. Wystarczy łyżka melasy z granatu, by były też zdrowsze.

Ten produkt to gęsty, tradycyjny bliskowschodni syrop, używany w kuchni jako przyprawa. Powstaje w wyniku gotowania soku z granatów, który zamienia się w gęsty, ciemnorubinowy płyn. Ma intensywny słodko-kwaśny, lekko cierpki smak. Doskonale podkręca dania wytrawne, jak i desery. Zapewnia przy tym o wiele więcej antyoksydantów i innych korzystnych związków niż większość kulinarnych dodatków.

Co zawiera melasa z granatów?

Prawdziwa ma w składzie tylko sok z granatów, ewentualne sok z cytryny lub kwas cytrynowy i odrobinę soli. Dostępne są też jednak syropy z tego owocu, gdzie głównym składnikiem jest cukier w różnych postaciach. Nie mają wiele wspólnego z melasą ani jej właściwościami.

Prawdziwy wyrób powstaje w różnych warunkach i ma zmienny stopień zagęszczenia, a więc i kaloryczność. Ten, który znalazłam w libańskim sklepie koło domu, zapewnia 242 kcal i 60 g węglowodanów, w tym 57 g cukrów w porcji 100 g (oraz około 50 kcal w łyżce). Wiem jednak, że niektóre wersje mają prawie 300 kcal.

Z dostępnych danych wynika, że melasa z granatu jest szczególnie bogata w potas, może mieć także sporo wapnia i żelaza. Analizy tureckie wykazały jednak, że ich poziom jest zmienny i znacznie różni się między produktami. W tych wysokiej jakości jest jednak najwyższy.

Oprócz tego zapewnia pewne ilości witamin z grupy B, jednak witamina C ginie podczas gotowania. To, co zapewnia cenne działanie produktu, to inne substancje bioaktywne – kwasy fenolowe, flawonoidy, garbniki i wiele innych. Zawartość antyoksydacyjnych polifenoli może być bardzo wysoka, nawet dwa razy wyższa niż w czerwonym winie. Są również związki typowe dla granatów– punikalaginy, a ponadto kwas elagowy czy antocyjany. Mają ważny wpływ na organizm.

Melasa z granatu dla zdrowia

Owoc i jego przetwory traktowano na Bliskim Wschodzie nie tylko jako żywność, ale też lek. W medycynie ludowej pomagał pozbyć się pasożytów, leczyć gorączkę, biegunkę, wrzody i zakażenia czy łagodzić problemy ze stawami.

Dzisiejsze odkrycia potwierdzają, że bioaktywne substancje z granatu mają właściwości antyoksydacyjne, przeciwzapalne, przeciwbiegunkowe i przeciwcukrzycowe. Wspierają zwalczanie drobnoustrojów, wspierają układ nerwowy i ochronę przed nowotworami.

Badań klinicznych nie ma jednak wiele i często dotyczą ekstraktu czy soku. Niemniej jednak naturalna melasa z granatu używana do słodzenia to lepszy wybór od białego czy brązowego cukru, a nawet miodu, syropu z agawy czy klonowego. Ma nieporównanie więcej przeciwutleniaczy, które zwalczają wolne rodniki w organizmie. W ten sposób zwiększają ochronę przed rozwojem chorób cywilizacyjnych. Melasa zawiera ich znacznie więcej także w porównaniu z kwaśnymi dodatkami, takimi jak octy czy sok z cytryny.

Naturalny syrop z granatu w kuchni

Ten dodatek zastępuje jednocześnie składniki kwaśne i słodkie. Używam go zwłaszcza do sosów winegret i innych dressingów sałatkowych. Nawet odrobina podbija smak zimnych sosów, dipów i past do pieczywa. Dokładam go również do marynaty przeznaczonej do mięsa lub ryby. Świetnie sprawdza się ponadto w glazurze.

Zastosowanie melasy z granatu jest jednak uniwersalne, bo pasuje do deserów i wypieków. Uszlachetnia moje lemoniady, napoje z soków, owocowe i warzywne smoothies oraz inne koktajle.

FAQ – najczęstsze pytania o melasę z granatu

Co to jest melasa z granatu i jak się ją robi?

Jest to gęsty, ciemnorubinowy syrop wywodzący się z kuchni bliskowschodniej, który powstaje poprzez powolne gotowanie soku z granatów. Gotowy produkt ma intensywny, słodko-kwaśny i lekko cierpki smak.

Jakie właściwości zdrowotne posiada melasa z granatu?

Melasa jest skarbnicą antyoksydantów (może mieć ich nawet dwa razy więcej niż czerwone wino), które zwalczają wolne rodniki i wspierają ochronę przed chorobami cywilizacyjnymi. Zawiera związki wykazujące działanie przeciwzapalne, przeciwcukrzycowe, wspierając układ nerwowy i zwalczające drobnoustroje. Jest również źródłem potasu, wapnia i żelaza.

Do czego można używać melasy z granatu w kuchni?

Jej zastosowanie jest dość uniwersalne. Doskonale sprawdza się jako składnik sosów winegret, dressingów, dipów oraz marynat i glazur do mięs lub ryb. Można ją również dodawać do dań na słodko – deserów i wypieków. Wzbogaca też smak lemoniad i owocowych koktajli.

Jak wybrać najlepszą melasę z granatu i ile ma kalorii?

Prawdziwa melasa powinna zawierać w składzie tylko sok z granatów oraz kwas cytrynowy lub sok z cytryny i ewentualnie odrobinę soli. Należy unikać produktów z dodatkiem cukru czy słodzików. Wartość energetyczna naturalnej melasy wynosi zazwyczaj od 242 do około 300 kcal na 100 g, co daje 50-60 kcal w jednej łyżce.

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