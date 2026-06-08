Polacy oszaleli na punkcie awokado. Ale co innego ma jeszcze więcej potasu i mniej kalorii

Awokado staje się w Polsce coraz bardziej popularnym produktem spożywczym. Coraz więcej osób sięga po nie zarówno na śniadanie, jak i jako dodatek do sałatek, kanapek czy różnych dań. To bardzo pozytywny trend, ponieważ awokado jest niezwykle wartościowe pod względem odżywczym. Zawiera zdrowe tłuszcze, błonnik, witaminy oraz składniki mineralne wspierające prawidłowe funkcjonowanie organizmu. W pogoni za popularnymi superfoods zapominamy jednak często o innych, wartościowych produktach. Jednymi z nich są bataty.

Mają więcej potasu niż awokado

Są one jednym z najlepszych warzywnych źródeł potasu, wyprzedzając pod tym względem właśnie awokado. Podczas gdy 100 g surowego awokado dostarcza około 485 mg potasu, ta sama gramatura pieczonego w skórce batata zawiera go od 475 mg do nawet ponad 500 mg.

Ważna jest jednak też wielkość porcji i sposób jedzenia. Średniej wielkości pieczony batat (ważący około 150–200 g) dostarcza od 700 mg do 900 mg potasu, co pozwala pokryć blisko 20 procenyt dziennego zapotrzebowania dorosłego człowieka na ten pierwiastek. Dla porównania, zjadając standardową połówkę awokado, dostarczamy organizmowi około 345 mg tego minerału.

Dodatkowo bataty mają mniej kalorii od awokado. Pamiętaj jednak, że kluczem do zdrowia jest urozmaicona dieta, a nie jedynie koncentrowanie się na kilku produktach.

Co lepsze: bataty czy ziemniaki

W Polsce znacznie bardzie popularne od batatów są ziemniaki. Co w takim razie jest zdrowsze? Ekspertka od zdrowego odżywiania Dominika Hatala w opublikowanym wpisie na Instagramie wyjaśniła, co lepiej wybierać.

Mniej kalorii mają ziemniaki. Tylko 70 kcal na 100 gramów, podczas gdy bataty mają ich 90. Btaty wygrywają, jeśli chodzi o witaminę A. Są jej świetnym źródłem. Za to ziemniaki mają znacznie więcej witaminy C i witaminy B6. Bataty mają też więcej błonnika. W 100 g jest go 3 g, przez co są wolniej trawione, co może pomóc w stabilizacji poziomu cukru we krwi – powiedziała.

Dietetyczka dodała również, że oba są wszechstronne. Ziemniaki klasycznie najczęściej podaje się do obiadu, a bataty wykorzystuje się do przyrządzenia frytek czy zupy krem.

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