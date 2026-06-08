Bosacka radzi, jak wybrać dobry ketchup. Te 3 rzeczy od razu sprawdzaj na etykiecie

Ketchup to jeden z najpopularniejszych dodatków. Doskonale podkreśla smak wielu potraw. Idealnie komponuje się z parówkami, ale nie tylko. Świetnie sprawdza się również jako dodatek do frytek, hamburgerów, hot dogów, zapiekanek czy grillowanych mięs. Dzięki swojej uniwersalności ketchup jest nieodłącznym elementem wielu posiłków i chętnie wybieranym sosem. Trzeba jednak wiedzieć, jaki kupić, by na jego jedzeniu nie ucierpiał nasz organizm.

Najważniejsze zasady dobrego ketchupu

Katarzyna Bosacka w opublikowanym nagraniu na Instagramie podała najważniejsze zasady kupowania ketchupu. Pierwsza z nich mówi o tym, że produkt ten powinien mieć jak najwięcej pomidorów. Zawsze sprawdzaj ich zawartość na etykiecie.

Uwaga, ketchup z koncentratu pomidorowego jest jeszcze lepszy, bo bardziej skoncentrowany – wyjaśniła ekspertka.

Druga zasada mówi o tym, że powinien on być bez konserwantów. Jak tłumaczy specjalistka, dobry skład nie potrzebuje zbędnych dodatków.

Przecież ketchup jest zagotowany, pasteryzowany. I to już wystarczy – wyjaśniła.

Zwróć uwagę na zawartość cukru

Zawartość cukru w ketchupie powinna być jak najniższa.

Pamiętajcie, że można to sprawdzić w tabelce. 5 gramów to jedna łyżeczka cukru. Możemy to łatwo przeliczyć na 100 gramów, a później na całą butelkę – wyjaśniła Katarzyna Bosacka.

Nadmiar cukru w diecie jest bardzo niezdrowy i może prowadzić do wielu chorób. Regularne spożywanie dużych ilości cukru zwiększa ryzyko otyłości, cukrzycy typu 2 oraz chorób serca. Sprzyja również powstawaniu próchnicy zębów i może powodować wahania poziomu energii oraz pogorszenie samopoczucia. Dlatego warto ograniczać słodkie napoje, słodycze i produkty wysoko przetworzone, zastępując je zdrowszymi alternatywami. Zwracaj też na zawartość cukru w innych produktach, a także postaraj się ograniczyć jego ilość na przykład w kawie czy herbacie.

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