Też pijesz ten zdrowy napój? Niektórym osobom może szkodzić nie tylko jego nadmiar

Sięganie po zielony napój zapewnia spore dawki antyoksydantów, takich jak katechiny EGCG, a także innych cennych związków aktywnych. Od lat wiadomo, że wpływa pozytywnie na układ nerwowy, metabolizm czy krążenie. W ten sposób sprzyja dłuższemu życiu w lepszym zdrowiu. To wcale nie oznacza, że zawsze działa korzystnie, a więcej znaczy lepiej.

Zielona herbata może szkodzić

Ten napój zapewnia pobudzającą teinę, która jest podobna do kofeiny. Chociaż działa łagodniej i dłużej, nadmiar wywołuje podobne efekty. To nie tylko nudności, roztrzęsienie i rozdrażnienie, ale też objawy takie jak kołatanie serca, ból i zawroty głowy, problemy ze snem. Są też jednak mniej widoczne skutki, które ujawniają się po czasie.

Te same związki z zielonej herbaty, które mają cenne właściwości, wiążą też żelazo, tworząc nieprzyswajalne kompleksy. Dlatego popijanie nią posiłków czy tym bardziej suplementów diety z żelazem, to niewskazana praktyka. Wypijanie większych ilości może też prowadzić do niedoboru tego pierwiastka.

– Przy wysokim spożyciu herbaty czy kawy, warto [...] zwracać uwagę na gospodarkę żelaza. Niekiedy będzie wskazane unikanie herbaty czy kawy do posiłku, bo niestety mogą one znacząco ograniczać jego przyswajanie – mówił w swoim podkaście dietetyk Radosław Smolik, założyciel „Dietetyki opartej na faktach”.

Zagrożenie niedoborem dotyczy zwłaszcza kobiet, które regularnie tracą duże ilości żelaza, przyszłych matek, a także osób z upośledzonym wchłanianiem w związku z chorobami żołądka i jelit. Jej picie jest niezalecane osobom zmagającym się z niskim poziomem żelaza i anemią z jego niedoboru.

Ile zielonej herbaty można pić dziennie?

Korzyści z jej spożywania pojawiają się przy konkretnych dawkach, co wykazano w badaniach obserwacyjnych. Zmniejszona częstotliwość zawałów i udarów mózgu była widoczna już przy 1-3 szklankach dziennie. Ochronę przed rakiem jamy ustnej i piersi wykazano przy co najmniej 3 szklankach dziennie. Rzadszą zapadalność na nowotwory żołądka, trzustki i prostaty stwierdzono przy minimum 5 szklankach. Jeśli chodzi o mniejsze ryzyko cukrzycy typu 2, skuteczna dawka wynosiła już 6 szklanek.

To wydaje się dużo, ale zdrowe osoby dobrze tolerujące teinę mogą wypijać 3-5 szklanek zielonej herbaty dziennie i czuć się dobrze. Jednak ilości większe niż 8 szklanek (2 litry) są już potencjalnie szkodliwe.

– Trzeba pamiętać, że picie dużych ilości zielonej herbaty może prowadzić do uszkodzenia wątroby. Dlaczego? Bo są w niej nagromadzone różne substancje aktywne i wątroba może mieć problem z ich przetworzeniem. Oczywiście mówimy tu o dużych ilościach – powiedziała psychodietetyk Justyna Markowska w rozmowie z PAP.

Szczególnie groźne konsekwencje może mieć sięganie po suplementy diety z zieloną herbatą i jej związkami. Zawierają nieporównanie więcej katechin niż naturalny produkt. Zielonej herbaty nie należy ponadto łączyć z niektórymi lekami, bo może zmniejszać ich skuteczność. Dotyczy to części leków na serce i nadciśnienie, jak również tych stosowanych w terapii lęku i depresji.

FAQ – najczęstsze pytania dotyczące nadmiaru zielonej herbaty

Czy zielona herbata może szkodzić?

Tak, nadmierne spożycie może powodować skutki uboczne wynikające z zawartości teiny, takie jak nudności, rozdrażnienie, kołatanie serca, bóle i zawroty głowy oraz problemy ze snem. W ekstremalnych przypadkach picie zbyt dużych ilości napoju może prowadzić do uszkodzenia wątroby ze względu na trudności z przetwarzaniem nagromadzonych substancji aktywnych.

Ile szklanek zielonej herbaty dziennie można bezpiecznie pić?

Zdrowe osoby, które dobrze tolerują teinę, mogą spożywać od 3 do 5 szklanek dziennie. Za ilość potencjalnie szkodliwą uznaje się wypijanie więcej niż 8 szklanek (2 litry) napoju na dobę.

Dlaczego nie powinno się pić zielonej herbaty do posiłku?

Związki zawarte w herbacie wiążą żelazo, tworząc nieprzyswajalne dla organizmu kompleksy. Popijanie posiłków tym napojem może znacząco ograniczać wchłanianie tego pierwiastka, co może prowadzić do jego niedoborów, szczególnie u kobiet i osób z chorobami jelit.

Kto powinien szczególnie uważać na ilość spożywanej zielonej herbaty?

Spożycie powinny ograniczyć osoby zmagające się z anemią i niskim poziomem żelaza, kobiety w ciąży oraz osoby cierpiące na schorzenia układu pokarmowego upośledzające wchłanianie. Nie należy łączyć jej też z niektórymi lekami na serce, nadciśnienie, lęki i depresję, bo może zmniejszać ich skuteczność.

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