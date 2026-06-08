Lepsze od mleka i twarogu. Dietetyczka wskazała 3 sycące produkty bogate w białko i wapń

Odpowiednie odżywianie ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Dostarczanie organizmowi odpowiednich składników odżywczych pomaga prawidłowo funkcjonować wszystkim narządom oraz wzmacnia odporność. Istotnym elementem naszej diety jest między innymi nabiał. Szczególnie ważne jest, by znalazł się on w jadłospisie dzieci i młodzieży, ponieważ zapewnia prawidłowy wzrost i zdrowe kości. Jest istotny także w przypadku seniorów, gdyż zapobiega wystąpieniu osteoporozy.

Trzy produkty mleczne polecane przez dietetyczkę

Dietetyczka Anna Reguła w opublikowanym nagraniu na Instagramie poleciła trzy najlepsze produkty mleczne. Pierwszy z nich to parmezan.

Mała porcja, a wapnia tyle, że twaróg zostaje daleko w tyle – wyjaśniła ekspertka od zdrowego odżywiania.

Dodała, że wystarczy niewielka ilość, żeby solidnie „podbić” podaż wapnia w diecie.

Kolejny produkt, który powinien znaleźć się w naszym menu, zdaniem specjalistki, to skyr. To gęsty, islandzki produkt mleczny o wysokiej zawartości białka i niskiej zawartości tłuszczu. Jest ceniony za kremową konsystencję, delikatny smak oraz wartości odżywcze, dzięki czemu często wybierają go osoby dbające o zdrową dietę.

Bardzo dużo białka, dobrze syci, sprawdza się po treningu i „na szybko” – powiedziała.

Ostatni produkt z listy dietetyczki to kefir. Jest bogaty w probiotyki wspierające prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego oraz odpornościowego.

Kefir – fermentowany klasyk dla jelit, pomocny przy wzdęciach i trawieniu – wytłumaczyła.

Nabiał a stan zapalny

Wokół nabiału krąży wiele mitów. Często można usłyszeć, że jest on niezdrowy i działa prozapalnie. Jak jest w rzeczywistości? Dr n. med. Karolina Karabin, ekspert od stanu zapalnego i stylu życia EBM, zamieściła na swoim Instagramie wpis na ten temat.

Produkty mleczne i białka mleczne mają neutralny lub korzystny wpływ na biomarkery stanu zapalnego. Spożycie mleka lub produktów mlecznych nie wykazało efektu prozapalnego u zdrowych osób lub osób z zaburzeniami metabolicznymi – wyjaśniła ekspertka.

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