Przez lata Polacy myśleli, że ten olej szkodzi. Ekspert rozwiewa popularny mit

Olej słonecznikowy należy do najczęściej wybieranych tłuszczów roślinnych, jednak wokół jego wpływu na zdrowie narosło wiele sprzecznych opinii. Jedni uznają go za wartościowy element codziennej diety, inni podchodzą do niego z dużą rezerwą. Czy rzeczywiście jest się czego obawiać? Ekspert wyjaśnia.

Olej słonecznikowy a stan zapalny

Dietetyk Damian Parol w opublikowanym nagraniu na Instagramie wytłumaczył, czy olej słonecznikowy powoduje stan zapalny w organizmie.

Zawarte w nim kwasy omega-6 nie są prozapalne. To mit, który trzyma się mocno, ale nie ma żadnego poparcia w faktach. Są badania eksperymentalne, w których porównywano wpływ olejów bogatych w kwasy omega-6 do oliwy i okazało się, że ten wpływ jest neutralny – powiedział ekspert.

Dodał, że może wręcz mieć korzystny wpływ na organizm. Olej słonecznikowy jest bogaty w witaminę E, która działa antyoksydacyjnie i dzięki temu także przeciwzapalnie. Co więcej, jak wyjaśnił ekspert, badania obserwacyjne wiążą wyższe spożycie oleju słonecznikowego z niższym stanem zapalnym.

Chodzi o badania pod tytułem „The associations of serum n-6 polyunsaturated fatty acids with serum C-reactive protein in men: the Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study” oraz „Association between polyunsaturated fatty acids and inflammatory markers in patients in secondary prevention of cardiovascular disease”.

Jeśli już mówimy o prozapalnym działaniu tłuszczu, to są badania, które pokazują, że wysokotłuszczowe posiłki zwiększają translokację lipopolisacharydów bakteryjnych, czym nasilają uogólniony stan zapalny. A kwasy tłuszczowe, na przykład z masła, zwiększają ekspresję genów odpowiedzialnych za stan zapalny – wyjaśnił.

Dietetyk przyznał, że sam raczej nie używa oleju słonecznikowego, ponieważ nie nadaje się on do smażenia. Z kolei „na zimno” wybiera oliwę, jednak jasno podkreślił, że nie należy bać się tego tłuszczu.

Inne właściwości oleju słonecznikowego

W kuchni olej słonecznikowy charakteryzuje się łagodnym smakiem i uniwersalnym zastosowaniem. Olej tłoczony na zimno najlepiej wykorzystywać do sałatek i potraw podawanych na zimno, ponieważ zachowuje więcej naturalnych składników odżywczych.

Warto jednak pamiętać, że olej słonecznikowy dostarcza głównie kwasów omega-6, dlatego dla zachowania równowagi żywieniowej dobrze jest łączyć go z produktami bogatymi w kwasy omega-3, takimi jak tłuste ryby, siemię lniane czy orzechy włoskie.

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