Brokułów nie gotuję pod przykrywką. Dodaję łyżkę tego składnika i brzydki zapach znika

Brokuły to świetny dodatek do obiadu, który pasuje do wielu dań – zarówno mięsnych, jak i wegetariańskich. Są lekkie, zdrowe i bardzo uniwersalne, dlatego łatwo włączyć je do codziennej diety. Można je gotować na parze, piec, smażyć lub dodawać do zapiekanek i makaronów. Z brokułów da się przygotować naprawdę ciekawe potrawy, takie jak kremowe zupy, sałatki czy nawet kotleciki warzywne.

Patent na idealnie ugotowane brokuły

Specjalistka od zdrowego odżywiania Anna Jędrej w poście opublikowanym na Instagramie podała kilka zasad przygotowania brokułów, by ich kolor nie był szary, a zapach nieapetyczny. Po pierwsze musisz je wrzucić do dużej ilości wrzącej wody.

Wtedy temperatura szybko wraca do wrzenia i brokuł gotuje się równomiernie – wyjaśniła.

Brokuły należy też gotować bez przykrywki.

Podczas gotowania uwalniają się związki siarki odpowiedzialne za intensywny zapach, a bez pokrywki mogą swobodnie ulatniać się z parą – dodała ekspertka.

Czas gotowania powinien wynosić 3–4 minuty. Łodygi możesz pociąć na mniejsze kawałki. Po ugotowaniu od razu odcedź. Pozostawienie w gorącej wodzie pogarsza kolor i strukturę.

Możesz dodać do wrzątku plasterek cytryny albo łyżkę soku z cytryny, jeśli chcesz jeszcze bardziej złagodzić zapach – dietetyczka zdradziła kolejny sprytny sposób.

Najlepszym wyborem jest jednak gotowanie na parze. Brokuł zachowuje więcej smaku, wartości odżywczych i mniej intensywnie pachnie.

Właściwości brokułów

Brokuły są cenione za wysoką wartość odżywczą przy niskiej kaloryczności. Zawierają dużo witaminy C, witaminy K, kwasu foliowego oraz błonnika pokarmowego, który wspiera pracę układu trawiennego i daje uczucie sytości. Brokuły są także źródłem związków bioaktywnych, takich jak sulforafan, który jest przedmiotem badań naukowych ze względu na potencjalne właściwości przeciwutleniające i wspierające naturalne mechanizmy obronne organizmu. Regularne spożywanie brokułów może wspierać zdrowie serca i pomagać w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu. Dodatkowo mają niski indeks glikemiczny, a więc zapewniają stabilny poziom cukru we krwi.

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