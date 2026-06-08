Zrywam kwiaty z tego drzewa i parzę herbatkę. Koi nerwy i wzmacnia serce

Głóg to drzewo lub krzew spokrewniony z jarzębiną czy jabłonią. Z jego kwiatów i owoców robi się cenne środki ziołowe, wykorzystując do tego kilka gatunków. Najczęściej jest to głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna lub dwuszyjkowegy C. laevigata. Kwiaty można zbierać na wiosnę i używać świeżych lub robić z nich przetwory. Suszone kwiatostany są też dostępne przez cały czas w sklepach zielarskich. Wspierają układ nerwowy, serce i trawienie. Można przyjmować je na kilka sposobów.

Właściwości zdrowotne kwiatów głogu

W medycynie ludowej stosowano głogi na różne choroby, korzystając z ich właściwości łagodzących zapalenie. Mechanizm znamy dopiero dzisiaj i jest związany z zawartością bioaktywnych składników. Są wśród nich flawonoidy i związki fenolowe o działaniu rozkurczowym oraz zwiększającym dotlenienie serca.

Przetwory z kwiatów głogu mają też udowodnione właściwości uspokajające i przeciwlękowe. Wspierają samopoczucie u kobiet w okresie menopauzy. Poprawiają trawienie i działają moczopędnie. Po herbatkę sięgam, bo pomaga zapobiegać gwałtownym skokom ciśnienia i zawrotom głowy. Ułatwia wyciszenie się i koi nadszarpnięte nerwy.

O tym cennym surowców pisze wybitny fitoterapeuta dr Henryk Różański, wymieniając właściwości wodno-alkoholowe wyciągów, czyli naparów i nalewek. Jak podaje, poprawiają one krążenie wieńcowe, pomagają przeciwdziałać arytmii i miażdżycy. To cenny środek wspierający obniżenie ciśnienia tętniczego oraz poziom lipidów i cholesterolu we krwi.

W książce niemieckiej zielarki Ursel Bühring „Wszystko o ziołach” przeczytałam ponadto, że głogi pomagają chronić serce w przypadku chorób zakaźnych, takich jak grypa. A także mogą wspierać dotlenienie organizmu nawet u alpinistów i sportowców.

Jak parzyć kwiat głogu?

Herbatkę ze świeżych lub suszonych kwiatów tego drzewa robi się dłużej niż z innych ziół. Napój przygotowany według instrukcji dr Różańskiego może być spożywany z miodem.

„Z kwiatów polecam sporządzać napar – Infusum: 1 łyżkę rozdrobnionego surowca zalać 1 szklanką wrzącej wody lub mleka, odstawić na 20-30 minut pod przykryciem, przecedzić”. Dodać miód, np. gryczany, wrzosowy (dobre przy zaburzeniach serca), wypić w dwóch porcjach w ciągu dnia. Stosować regularnie przez minimum 3 miesiące – podaje ekspert na swojej stronie Medycyna dawna i współczesna”.

Można przygotować z nich też bardziej trwałe przetwory, zwłaszcza intrakt. Na każde 100 g posiekanych kwiatów biorę pół litra podgrzanego alkoholu o mocy 40%, a po 2 tygodniach przelewam przez gazę i dodaję 200 ml płynnego miodu. Dzienna dawka to 1-2 łyżki w podzielonych porcjach. W przypadku nalewki dodaję około 300 ml ciepłego alkoholu, a po przecedzeniu dolewam taką samą objętość miodu. Przyjmuję po 1-2 łyżeczki dziennie.

Przeciwwskazanie do kuracji kwiatem głogu

Do jego stosowania nie ma przeciwwskazań, jednak w przypadku przetworów z alkoholem są one takie same, jak dla popularnych napojów procentowych. Osoby z niskim ciśnieniem krwi i chorobami sercowo-naczyniowych powinny jednak skonsultować kurację kwiatem głogu z lekarzem. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów przyjmujących leki regulujące ciśnienie tętnicze czy przeciw arytmii serca. Preparaty z tego surowca należy stosować profilaktycznie, natomiast o leczeniu powinien decydować specjalista.

FAQ – najczęstsze pytania dotyczące zastosowania kwiatów głogu

Na co pomagają kwiaty głogu i jakie mają właściwości?

Kwiaty głogu wspierają przede wszystkim układ nerwowy, serce oraz trawienie. Dzięki zawartości flawonoidów i związków fenolowych wykazują działanie rozkurczowe, uspokajające i przeciwlękowe. Pomagają zapobiegać gwałtownym skokom ciśnienia i łagodzić dolegliwości okresu menopauzy. Dodatkowo mogą wspierać dotlenienie organizmu.

Jak prawidłowo parzyć herbatkę z kwiatów głogu?

Aby przygotować napar, należy zalać 1 łyżkę rozdrobnionych kwiatów 1 szklanką wrzącej wody lub mleka i odstawić pod przykryciem na 20-30 minut. Tak przygotowany napój warto pić z dodatkiem miodu (np. gryczanego lub wrzosowego) w dwóch porcjach w ciągu dnia. Dla uzyskania efektów zaleca się regularne stosowanie przez minimum 3 miesiące.

Czy kwiaty głogu są skuteczne na problemy z sercem i ciśnieniem?

Tak, wyciągi z głogu poprawiają krążenie wieńcowe oraz pomagają przeciwdziałać arytmii i miażdżycy. Są uznawane za cenny środek wspierający obniżanie ciśnienia tętniczego oraz poziomu cholesterolu i lipidów we krwi. Pomagają również chronić serce w czasie chorób zakaźnych, takich jak grypa.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania kwiatów głogu?

Osoby z niskim ciśnieniem krwi oraz cierpiące na choroby sercowo-naczyniowe powinny skonsultować kurację z lekarzem. Jest to szczególnie ważne w przypadku przyjmowania leków na nadciśnienie lub arytmię. Mogą wspierać profilaktykę, ale o leczeniu zawsze powinien decydować specjalista. W przypadku nalewek i intraktów przeciwwskazanie są takie same, jak przy innych produktach o zawartości alkoholu.

Czytaj też:

Zbieram kosz tych kwiatów tylko w czerwcu. Zimą ten syrop jest u mnie na wagę złotaCzytaj też:

W PRL-u parzono ją w każdym domu. Dziś mało kto pamięta, że chroni organizm zaskakująco skutecznie