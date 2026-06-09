Wołowina przegrywa z tymi pestkami. Nie chodzi tylko o żelazo i magnez

Polacy spożywają na co dzień spore ilości mięsa. Chętnie sięgają nie tylko po wieprzowinę czy kurczaka, ale również wołowinę. Ten przysmak uchodzi za źródło wielu cennych mikroelementów. Mało kto jednak wie, że pestki dyni mają nad nim pewną wyraźną przewagę. Nie chodzi wyłącznie o większą zawartość magnezu czy żelaza. Wygrywają również pod innym ważnym względem. Sprawdź szczegóły.

Pestki dyni wygrywają z wołowiną

Pestki dyni detronizują wołowinę pod względem zawartości cynku. Analizy wykazują, że stugramowa porcja przekąski dostarcza średnio od 6 do 8,5 mg tego pierwiastka, a w 100 gramach tak zwanej suchej masy znajduje się go jeszcze więcej, bo nawet 11,3 mg. Dla porównania ta sama ilość chudej wołowiny zawiera od 2,48 do 5,1 mg cynku w zależności od rasy bydła. Mięso po obróbce termicznej i odparowaniu wody również ustępuje pestkom dyni (4,0 mg do 6,77 mg cynku na 100 g). Podobnie jak to pochodzące od krów wypasanych na trawie, które kumuluje zwykle więcej cynku niż tkanki zwierząt ze standardowych hodowli – średnio ok. 4,95 mg związku na 100 gramów.

Wielu sceptyków natychmiast podniesie argument o kwasie fitynowym, który naturalnie występuje w nasionach i silnie blokuje wchłanianie minerałów w jelitach. Pestki dyni są jednak fascynującym wyjątkiem od reguły. Skutecznie neutralizują to zagrożenie za sprawą unikalnych białek oraz peptydów, które „chwytają” (chelatują) cynk i chronią go przed działaniem soków trawiennych. Wspominają o tym chińscy naukowcy w artykule opublikowanym na łamach czasopisma „Journal of Food Science” w 2022 roku. Eksperci przeprowadzili badanie, w którym oczyścili i opisali peptydy pozyskane z pestek dyni. Sprawdzili jak dobrze wiążą cynk, a także czy mogą ułatwiać jego dostępność i transport w organizmie.

Wykazano również, że zarówno RPKHPLK-Zn, jak i RPKHPLSHDL-Zn mogą zwiększać szybkość transportu cynku i mogą być stosowane do ułatwiania efektywnego wchłaniania pierwiastka – czytamy we wspomnianej pracy.

Rola cynku w organizmie

Cynk bierze udział w setkach procesów metabolicznych na poziomie komórkowym. Wzmacnia układ immunologiczny, redukuje stany zapalne i przyspiesza gojenie się ran. Wspomaga również pracę tarczycy. Jego niedobory zwiększają podatność organizmu na różnego rodzaju infekcje, pogarszają jakość widzenia i spowalniają regenerację tkanek.

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