Owijam świeże truskawki ryżowym ciastem. Ten deser z Japonii wygląda jak z drogiej cukierni

Okrągłe ciasteczka ryżowe mochi są podobne do miękkich, słodkich kluseczek. Moda na tę przekąskę przywędrowała do nas z Japonii. Niestety, dostępne w sprzedaży słodycze nie mają nic wspólnego z minimalistycznym oryginałem. Zamiast wydawać na nie dziesiątki złotych, przekąskę można zrobić w domu z pięciu składników.

Czy mochi jest bardzo kaloryczne?

Ciasteczka te zapewniają zwykle 230-260 kcal w 100 g, więc jak na łakocie nie jest to tak dużo. Polskie wypieki maja nawet dwa razy więcej. Problem w tym, że jest to produkt wysokoprzetworzony, który w 30-50% składa się z cukrów prostych.

– Kaloryczność takiej jednej kulki to około 65 kalorii. No i nie ukrywajmy, taki produkt składa się głównie z węglowodanów, w tym też cukru dodanego, sacharozy – oceniła dietetyczka Martyna Szpaczek, próbując mango mochi z Biedronki.

Bazą mochi jest mąka z kleistego ryżu. To specjalna odmiana o wysokiej zawartości skrobi, która jest naturalnie bardzo lepka. Oprócz tego są różne formy cukru, syropy i dodatki słodzące, takie jak trehaloza. Związek ten daje pewnie korzyści, ale wiele osób nie toleruje go dobrze i reaguje wzdęciami.

Gotowe mochi to niezbyt zdrowy produkt

Wśród składników wielu miękkich ciasteczek ryżowych można znaleźć oleje, substancje zagęszczające i emulgujące. Nierzadko są tam też sztuczne barwniki i aromaty oraz konserwanty – najczęściej sorbinian potasu (E202). Nadzienie jest zwykle jeszcze słodsze. Jego tradycyjny składnik, pasta z fasoli, to jedna z najzdrowszych pozycji na liście, ale nie pojawia się tak często. Można też jednak znaleźć wyroby o czystym składzie, choć niestety nie mniej przecukrzone.

Równie popularną formą deseru są lody mochi. Mają podobny skład otoczki, ale środek częściej bazuje na mleku i tłuszczu, choć są też warianty owocowe. Znajdziemy tu nawet więcej dodatków „E”, choć nieco skromniejszą dawkę cukrów. Dużo na temat deseru powiedziała popularyzatorka zdrowego żywienia Katarzyna Bosacka, gdy lody mochi pojawiły się w ubiegłym roku w dyskontach.

Każde opakowanie to nawet kilkadziesiąt różnych składników – mówiła edukatorka w opublikowanym przez siebie nagraniu. – Nie jest to słodycz, którą polecałabym dzieciom.

Zdrowsze mochi z truskawkami

Ciasteczka ryżowe są pyszne i całkiem łatwe w przygotowaniu. Zrobione z prostych składników według tej receptury wciąż mają słodki smak, ale stanowią dużo lepszą opcję niż te kupione. Mogą być też mniej słodkie niż wersje z cukierni. Ze specjalnych produktów potrzebna jest tylko mąka z kleistego ryżu. Można znaleźć ją w dużym supermarkecie lub sklepie azjatyckim, a raz nawet kupiłam w dyskoncie.

Mąkę mieszam z cukrem i wodą, po czym gotuję na parze. Przykrywkę owijam ściereczką, żeby nie skraplała się na niej woda. Ciasto wystarczy rozwałkować, ostudzić i można formować. Z nadzieniem z truskawek powstają jak polskie knedle, ale smakują wyjątkowo. Bez typowego nadzienia mają tylko 10 g cukrów i około 140 kcal w 100 gramach.

Przepis: Domowe mochi z truskawkami Miękkie ciasteczka ryżowe ze świeżym nadzieniem. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Japońska Czas przygotowania 25 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 65 w każdej porcji Składniki 115 g mąki z kleistego ryżu

180 ml wody

50 g cukru

12 średnich, suchych truskawek (około 200 g)

100 g skrobi ziemniaczanej Sposób przygotowania Gotowanie masyWymieszaj mąkę z cukrem, wlej wodę i połącz składniki. Przełóż miseczkę do parowaru, owiń przykrywkę ręcznikiem i gotuj 15-20 minut, mieszając w połowie czasu zwilżoną silikonową szpatułką. Wałkowanie ciastaGdy masa zmieni się z białej w przezroczystą, wyłóż ją na blat przykryty pergaminem i posypany mąką, oprósz nią także wierzch ciasta. Gdy przestygnie, rozwałkuj je na grubość około 5 mm, obsypując mąką wałek i dłonie. Przełóż placek na dużą blachę i schładzaj do 15-20 minut w lodówce, aż stężeje. Wycinanie i formowanie kulekWytnij z ciasta w sumie 12 krążków, zagniatając na końcu ścinki. Usuwaj mąkę z placków pędzelkiem i odkładaj je na stos, przekładając je folią spożywczą. Nakładaj na każdy po truskawce, łącz brzegi i zlepiaj kulkę. Zaklejaj łączenie odrobiną mąki i kładź nim do dołu. Trzymaj do 2 dni w chłodnym miejscu, ale poza lodówką.

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