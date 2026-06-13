Polacy pomijają kwiaty cukinii, a szkoda. Kucharze robią z nich sezonowy rarytas

Planując szybki, zdrowy obiad po długim dniu pracy, najczęściej sięgamy po sprawdzone i łatwo dostępne warzywa. W sezonie dużą popularnością cieszy się cukinia, choć nie wszystkie części tej rośliny budzą jednakowe zainteresowanie. Niektóre są skrupulatnie ignorowane. Mowa tu przede wszystkim o kwiatach cukinii. Mało kto wie, że nadają się do jedzenia. Tymczasem są nie tylko smaczne, ale przede wszystkim bardzo odżywcze. A Mają do zaoferowania więcej niż się wydaje. Sprawdź, dlaczego warto włączyć je do diety.

To wyróżnia kwiaty cukinii

Kwiaty cukinii wyróżniają się na tle pozostałych części rośliny – a zwłaszcza miąższu – diametralnie wyższym stężeniem związków bioaktywnych oraz wielokrotnie silniejszą, wymierną aktywnością przeciwutleniającą. Na szczególną uwagę zasługuje rutyna. Może stanowić do 81,2 procent wszystkich polifenoli we frakcji kwiatowej, osiągając stężenie rzędu 514,62 mg na kilogram. Związek neutralizuje wolne rodniki, pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym i wspiera prawidłową kondycję naczyń krwionośnych. Spowalnia też procesy starzenia i pośrednio wzmacnia odporność.

Chociaż jadalne kwiaty były historycznie wykorzystywane głównie ze względu na walory wizualne i zapach, świat odkrywa ich wartość jako innowacyjnego i naturalnego źródła związków bioaktywnych. Cucurbita pepo L. (CpL), roślina z rodziny dyniowatych, jest powszechnie uprawiana ze względu na jadalne owoce i kwiaty, bogate w polifenole i karotenoidy – związki znane ze swoich silnych właściwości antyoksydacyjnych i przeciwzapalnych – czytamy w artykule opublikowanym na łamach czasopisma „Antioxidants (Basel, Switzerland)” w 2024 roku.

Z polskich badań nad gatunkami z rodziny dyniowatych (w tym cukinią, czyli Cucurbita pepo) wynika, że najwięcej cennych antyoksydantów, w tym przede wszystkim żółtych i pomarańczowych barwników karotenoidowych, zawierają kwiaty odmiany Miranda – niemal 46 mg w 100 gramach świeżej masy. Dodatkowo utrzymują one bardzo dobrą ogólną aktywność antyoksydacyjną.

Cukinia i jej kwiaty w codziennej diecie

Kwiaty cukinii nadają się do jedzenia na surowo, pod warunkiem że są świeże, dokładnie oczyszczone i pochodzą z pewnego źródła. Mają delikatny, lekko warzywny smak i można dodawać je na przykład do sałatek, zup czy kanapek. Traktuj je jako produkt o skrajnie krótkim terminie przydatności. Folia i brak dostępu powietrza potrafią zniszczyć ich strukturę w zaledwie kilka dni, dlatego najlepiej zjadać je zaraz po przyniesieniu do domu. Pamiętaj, że gwałtowna obróbka termiczna niszczy delikatne fitozwiązki obecne w kwiatach.

Czytaj też:

Zamiast mąki i mleka tylko 2 składniki. Dietetyczka tak robi puszyste naleśnikiCzytaj też:

Ma 46 g białka i mniej tłuszczu niż klasyk. Dietetyczka kupuje je w Biedronce