Mają więcej błonnika niż jabłka. Zjedz dwa dziennie, a jelita ruszą z kopyta

Każdy z nas doskonale wie, że jedzenie owoców ma bardzo pozytywny wpływ na zdrowie. Niestety, często ograniczamy się do najpopularniejszych wyborów, takich jak jabłka, banany czy pomarańcze. W ten sposób pomijamy inne zdrowe owoce. Świetnym przykładem jest kiwi. To prawdziwa skarbnica cennych składników odżywczych.

Owoc doskonały na jelita

Dietetyczka Anna Jędej w opublikowanym na Instagramie wpisie wyjaśniła, że ten owoc doskonale działa na jelita – poprawia rytm wypróżnień, pomaga na zaparcia. Dużym plusem tego owocu jest też to, że zwiększa różnorodność mikrobioty.

To dlatego kiwi często dobrze działa u osób z wolniejszą perystaltyką – nie tylko „mechanicznie” przez błonnik, ale też przez wpływ na środowisko jelitowe – wyjaśniła ekspertka.

W 100 g tych owoców znajduje się 3 g błonnika, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Dla porównania – w 100 g jabłek jest 2,4 g błonnika.

To jednak nie koniec zalet kiwi. Zawiera również aktynidynę.

To enzym ułatwiający trawienie białek, co u części osób poprawia komfort po posiłku – dodała specjalistka od zdrowego odżywiania.

Wyjaśniła, powołując się na badanie pod tytułem „Exploratory Comparative Effectiveness Trial of Green Kiwifruit, Psyllium, or Prunes in US Patients With Chronic Constipation”, że już zjedzenie dwóch sztuk kiwi dziennie sprawi, że odczujemy pozytywny efekt.

Inne właściwości kiwi

Już jedno kiwi pokrywa dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. Wspiera ona prawidłowe działanie układu odpornościowego oraz pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym. Zawarte w nim przeciwutleniacze mogą wspierać zdrowie serca, a obecność potasu (312 mg w 100 g owoców) pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Ciekawostką dla wielu osób z pewnością będzie też to, że kiwi polepsza jakość i długość snu.

Jedzenie kiwi ze skórką

Część osób może się zastanawiać, czy jedzenie kiwi ze skórką w ogóle jest możliwe. Ja całe życie byłam przekonana, że obieranie tych owoców jest obowiązkowe. Okazuje się jednak, że byłam w błędzie. Nie tylko można ją spożywać, ale też jest ona bardzo cenna i bogata w witaminy oraz antyoksydanty. Niezwykle ważne jest jednak, żeby przed jedzeniem bardzo porządnie umyć skórkę kiwi. Jeśli drażnią cię włoski na niej, możesz je delikatnie zetrzeć wcześniej.

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