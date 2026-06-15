Ma ponad 80 mg żelaza w 100 g. Tę tanią przyprawę ma w szufladzie prawie każdy

Przyprawy nie tylko wzbogacają smak i aromat potraw, ale mogą również korzystnie wpływać na nasze zdrowie. Wiele z nich zawiera naturalne związki o właściwościach przeciwutleniających, przeciwzapalnych czy wspierających odporność organizmu. Dobrym przykładem jest kurkuma, która może pomagać w łagodzeniu stanów zapalnych. Z kolei imbir wspiera trawienie, a cynamon może przyczyniać się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru we krwi.

Ta przyprawa jest bogata w żelazo

Niedocenianą przyprawą w naszym kraju jest majeranek. Choć jest on popularny, to mało osób zdaje sobie sprawię z jego właściwości. Okazuje się, że jest on bardzo bogaty w żelazo, które jest niezwykle ważne dla naszego organizmu. Jest bowiem niezbędnym składnikiem mineralnym, który odpowiada za transport tlenu do wszystkich komórek organizmu. Wspiera również prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz pomaga utrzymać energię i dobre samopoczucie.

Czy wiedziałeś, że suszony majeranek ma gigantyczną zawartość żelaza? 100 g to aż około 80 mg tego pierwiastka – wyjaśniła w opublikowanym poście na Instagramie dietetyczka Dominika Hatała.

Zastosowanie majeranku w kuchni

Majeranek dobrze sprawdzi się przede wszystkim do dań cięższych i tłustszych, ponieważ wspomaga ich trawienie i poprawia smak. Cudownie smakuje też w zupach, takich jak grochówka czy żurek, gdzie nadaje im charakterystyczny, lekko ziołowy aromat.

Można go też używać do przyprawiania mięs — zwłaszcza wieprzowiny, baraniny oraz potraw duszonych i pieczonych. Dobrze komponuje się również z potrawami z roślin strączkowych, np. fasolą czy soczewicą, a także z farszami.

Dodawaj go nie tylko do zup, ale też do sosów pomidorowych, domowych pasztetów warzywnych czy pieczonych ziemniaków dla dzieci. To najprostszy sposób na „przemycenie zdrowia” – zauważyła ekspertka od zdrowego odżywiania.

Żelazo z roślin, czyli niehemowe, jest gorzej przyswajalne od hemowego (pochodzenia zwierzęcego). Aby organizm lepiej je wchłaniał, warto łączyć produkty bogate w ten składnik z tymi, które zawierają dużo witaminy C. Możesz na przykład skropić danie sokiem z cytryny albo dodać do posiłku paprykę lub natkę pietruszki. Unikaj z kolei picia kawy i herbaty bezpośrednio do posiłku. One blokują wchłanianie się żelaza.

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