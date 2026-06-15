Wszyscy po nim depczą, a ja zbieram i suszę. Darmowe zioło jest lepsze niż lubczyk i wspiera wątrobę

Ma piękny aromat i lekką goryczkę, dzięki którym zastępuje wiele ziół w kuchni. Nad sporą częścią ma taką przewagę, że nie traci aromatu nawet przy długim gotowaniu. Roślina była jednak stosowana od wieków nie tylko jako przyprawa. Jej zalety są znane w medycynie ludowej, gdzie stanowi łatwo dostępny środek łagodzący na wiele dolegliwości.

Właściwości bluszczyka kurdybanka

Ziele obfituje w cenne związki. Oprócz witamin C, A i K zapewnia minerały takie jak żelazo i wapń. Jest świetnym źródłem bioaktywnych substancji, zwłaszcza antyoksydantów o działaniu przeciwzapalnym. O jego bogatym składzie i właściwościach pisze najbardziej znany polski fitoterapeuta, dr Henryk Różański.

Przetwory z bluszczyka zalecano nie tylko w leczeniu zatruć, ale również w celu ochronienia wątroby przed uszkodzeniem toksycznym, pobudzenia wydzielania żółci, w celu wyregulowania perystaltyki przewodu pokarmowego oraz procesów trawienia i wchłaniania składników pokarmowych – napisał specjalista na swojej stronie „Medycyna dawna i współczesna”.

O kurdybanku mówił też zielarz i fitoterapeuta Kacper Grzegorek w opublikowanym przez siebie nagraniu. Wspomniał w nim między innymi o wpływie na regenerację błon śluzowych, na przykład po przeziębieniu czy przy chrypce.

Działa odżywczo, bakteriobójczo, wspiera trawienie, usprawnia metabolizm i ułatwia usuwanie metali ciężkich z organizmu, co jest dość oryginalną cechą rośliny – wymienia ekspert. – Można to dodawać [...] jako taką przyprawę do rosołu, do zup, do mięs.

Dzisiejsza wiedza potwierdza tradycyjne zastosowania. Zioło jest polecane przy niestrawności i zaburzeniach wchłaniania. Ma właściwości rozkurczające i odkażające oraz moczopędne. W tradycyjnym ziołolecznictwie stosuje się go przy dolegliwościach ze strony układu moczowego. Natomiast w układzie oddechowym pomaga w odkrztuszaniu wydzieliny, rozszerza oskrzela, łagodzi kaszel, objawy alergii oddechowych czy zapalenia zatok.

Bluszczyk nadaje się nawet dla dzieci, choć lepiej skonsultować stosowanie naparów z lekarzem lub fitoterapeutą. Ze względu na brak badań nie poleca się go kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Nie jest też wskazany dla osób z padaczką, zwłaszcza w większych ilościach.

Sposób na herbatkę z bluszczyka

Na herbatkę ścinam tylko części pędów z młodymi listkami ziela. Są karbowane i okrągłe lub w kształcie serca, a roślina płoży się po ziemi. To jedna z cech odróżniających ją od trującego bluszczu, który jest pnączem i próżno szukać na nim drobnych kwiatków. Surowiec warto zbierać w czystych miejscach i tam, gdzie kwiaty mają purpurowo-fioletowy kolor zamiast niebieskiego. Takie zawierają najwięcej cennych substancji.

Większe ilości suszę szybko w cieniu i temperaturze otoczenia, po czym trzymam w szczelnych pojemnikach. By przygotować napar, zalewam łyżkę suszu szklanką wrzątku i parzę pod przykryciem nie dłużej niż 15 minut. Taką porcję naparu piję 2-3 razy dziennie. Gdy dokuczają mi objawy oddechowe, dodaję miód spadziowy, sok z malin czy aronii.

Jak wykorzystać kurdybanek w kuchni

Całe świeże listki dodaję do jarzynek i sałatek. Natomiast rozdrobnionym suszem doprawiam nie tylko rosół i inne zupy. Jest polecany do dań z mięsa, zwłaszcza tłustego. Ułatwia jego trawienie, a także pomaga przedłużać świeżość.

Na dodatku bluszczyka kurdybanka skorzystają ponadto pasty kanapkowe. Pasuje zwłaszcza do twarożków i jajek, co wykorzystuję również przy smażeniu jajecznicy. To ponadto ciekawy dodatek do sosów i ziemniaków. Warto popróbować.

FAQ – najczęstsze pytania o bluszczyk kurdybanek

Na jakie dolegliwości pomaga bluszczyk kurdybanek?

Zioło to wspiera trawienie, chroni wątrobę przed toksynami oraz pomaga usuwać metale ciężkie z organizmu. Jest również skuteczne przy infekcjach dróg moczowych oraz problemach z układem oddechowym, takich jak kaszel, zapalenie zatok czy chrypka.

Jak można wykorzystać kurdybanek w kuchni?

Można go używać jako przyprawę do zup (zwłaszcza rosołu), sosów, ziemniaków oraz dań mięsnych, szczególnie tych tłustych, ponieważ ułatwia ich trawienie. Świeże listki doskonale pasują także do sałatek, twarożków, jajecznicy i past kanapkowych.

Kto powinien unikać stosowania tego zioła?

Chociaż jest bezpieczne dla dzieci, nie zaleca się go kobietom w ciąży oraz karmiącym piersią ze względu na brak odpowiednich badań bezpieczeństwa. Powinny unikać go również osoby cierpiące na padaczkę, zwłaszcza w większych ilościach.

Jak przygotować i pić herbatkę z kurdybanka?

Należy zalać jedną łyżkę suszu szklanką wrzątku i parzyć pod przykryciem nie dłużej niż 15 minut. Tak przygotowany napar można pić 2–3 razy dziennie, a w przypadku problemów z drogami oddechowymi najlepiej dodać do niego miód spadziowy lub sok z malin czy aronii.

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