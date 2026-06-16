Ekspert porównał dwa kubeczki z jednej półki. Droższy ma prawie 3 razy więcej białka

Jogurt to szybka i wygodna przekąska, po którą sięga wiele osób w ciągu dnia. Dzięki temu, że jest gotowy do spożycia od razu po otwarciu, świetnie sprawdza się jako rozwiązanie na śniadanie, kolację albo lekką przekąskę w ciągu dnia, gdy brakuje nam czasu. Jest też bardzo uniwersalny – można go jeść samodzielnie albo łączyć z owocami, płatkami czy orzechami. Właśnie dlatego często pojawia się w codziennej diecie jako szybka, a jednocześnie sycąca opcja.

Lepszy niż zwykły jogurt

Jednym z dobrze znanych jogurtów smakowych jest Jogobella. Specjalista od zdrowego odżywiania Patryk Konicki na Instagramie opublikował post, w którym poleca skyr tej marki. Porównał on te dwa produkty o tej samej masie 150 g: klasyczny jogurt truskawkowy Jogobella oraz jego wersję typu islandzkiego, czyli Jogobella Skyr. Choć oba produkty pochodzą od jednego producenta i mają identyczną gramaturę, znacząco różnią się ceną oraz profilem makroskładników.

Tradycyjna Jogobella jest opcją tańszą, ponieważ kosztuje 2,29 zł, podczas gdy za wersję Skyr trzeba zapłacić 2,99 zł. Wyższa cena skyru idzie jednak w parze z korzystniejszymi parametrami dietetycznymi dla osób szukających lżejszych produktów. Klasyczna Jogobella jest bardziej kaloryczna. Ma 101 kcal w 100 g, podczas gdy Skyr ma ich tylko 78 kcal.

Największe różnice widoczne są w zawartości makroskładników. Zwykły jogurt zawiera 2,7 g tłuszczu oraz 11,4 g cukru na 100 g, z kolei Skyr jest produktem całkowicie beztłuszczowym (0 g tłuszczu) i ma mniej cukru, bo 8,5 g na 100 g. Kluczową przewagą wersji Skyr jest jednak ilość protein. W całym kubeczku klasycznej Jogobelli znajduje się zaledwie 5,3 g białka, natomiast Jogobella Skyr oferuje aż 14,4 g białka w opakowaniu, co czyni go znacznie bardziej sycącą przekąską.

Właściwości skyru

Skyr to tradycyjny islandzki produkt mleczny, który powstaje w procesie fermentacji i odcedzania serwatki, dzięki czemu ma bardzo gęstą konsystencję i wysoką koncentrację składników odżywczych.

Najważniejszą cechą skyru jest wysoka zawartość białka przy jednocześnie niskiej zawartości tłuszczu. Oznacza to, że może on skutecznie wspierać uczucie sytości, co bywa pomocne w kontroli apetytu i masy ciała. Białko dostarcza wszystkich niezbędnych aminokwasów, dlatego pomaga w regeneracji, ale też utrzymaniu masy mięśniowej. Jest również źródłem wapnia, który odgrywa kluczową rolę w zdrowiu kości i zębów.

Warto jednak pamiętać, że skyr smakowy nadal nie jest produktem „bez cukru”. Choć w tym porównaniu wypada korzystniej niż klasyczny jogurt, przy codziennym jedzeniu najlepiej sprawdzać etykietę i zwracać uwagę nie tylko na białko, ale też na zawartość cukru oraz dodatków.

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