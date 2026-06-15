Łyżka dziennie wesprze skórę i metabolizm. Dietetyk poleca ten olej nawet do smażenia

Stoi na półce między oliwą a olejem rzepakowym, ale mało osób docenia jego właściwości. To nie jest po prostu kolejny tłuszcz kuchenny, tylko coś więcej. Na włączeniu go do diety zyska zwłaszcza serce, skóra i metabolizm.

Tak olej z awokado działa na zdrowie

Związki z tego oleju mają działanie przeciwzapalne, dzięki któremu ułatwiają ochronę przed rozwojem miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych. Pomagają łagodzić bóle mięśni i stawów, wspierają też mózg i wątrobę.

– Awokado obniża poziom cholesterolu całkowitego i „złego” LDL, dzięki czemu jest bardzo korzystne dla osób z zaburzeniami metabolicznymi. Wspiera zdrowie serca, dzięki wysokiej zawartości jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, potasu i bioaktywnych związków roślinnych. Spożywanie awokado może korzystnie wpływać na metabolizm glukozy i poprawiać insulinowrażliwość – mówił dietetyk Michał Wrzosek w nagraniu opublikowanym w swoich mediach społecznościowych.

Choć w oleju nie ma potasu ani innych składników rozpuszczalnych w wodzie, są cenne tłuszcze i towarzyszące im substancje. To właśnie one odpowiadają w głównej mierze za działanie owocu na organizm.

Olej awokado jest polecany do smażenia

Tłuszcz ten aż w 70% składa się z jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (omega-9), które wpływają korzystnie na układ krążenia i wytrzymują wysoką temperaturę. Pod tym względem jest podobny do oliwy z oliwek, która stanowi najlepszy tłuszcz do smażenia.

– Olej z awokado, dzięki wysokiemu punktowi dymienia około 250 stopni, jest odporny na utlenianie i ma lekko maślany posmak, więc idealnie nadaje się do słodkich dań – podał ekspert w innej ze swoich wypowiedzi.

Nierafinowany olej z awokado jako suplement diety

Do smażenia najlepiej nadaje się rafinowany olej z tego surowca i to właśnie on wytrzymuje podaną temperaturę. Ten zimnotłoczony i nieoczyszczony ma więcej korzystnych związków, ale można podgrzać go krótko najwyżej do 200 stopni. Dlatego jest polecany do zimnych sosów, koktajli czy surowych warzyw. Dania na ciepło można natomiast skropić nim na talerzu. Stanowi również świetny dodatek do diety, który można przyjmować nawet na łyżce.

W oleju awokado rozpuszczone są fitosterole poprawiające gospodarkę tłuszczową, karotenoidy, w tymi prowitamina A dla zdrowej skóry czy luteina wspierająca dobry wzrok. Jeszcze więcej jest witaminy E, która chroni błony komórek, działa przeciwzakrzepowo, wspiera płodność, odporność, zdrowe oczy i skórę.

Jej zawartość wynosi aż 20-40 mg na 100 g, a w jednej łyżce (10 ml) to 1,8-3,6 mg, a więc 15-30% dziennego zapotrzebowania na ten składnik. Taka porcja zapewnia niecałe 90 kalorii i świetne wspomaga organizm. Dlatego warto spożywać łyżkę dziennie nawet osobno, jako element kuracji odmładzającej i chroniącej organizm.

FAQ – najczęstsze pytania dotyczące oleju z awokado

Czy olej z awokado jest zdrowy i jakie ma właściwości?

Tak, olej z awokado jest bardzo korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dla serca, skóry i metabolizmu. Ma działaniue przeciwzapalne i pomaga obniżać poziom „złego” cholesterolu LDL. Wspiera ochronę przed miażdżycą i może poprawiać wrażliwość na insulinę.

Czy na oleju z awokado można smażyć?

Tak, olej z awokado idealnie nadaje się do smażenia, przy czym powinien to być produkt rafinowany. Zawiera aż 70% jednonienasyconych kwasów tłuszczowych i jest odporny na utlenianie, co czyni go tłuszczem stabilnym termicznie. Posiada wysoki punkt dymienia, który wynosi około 250 stopni Celsjusza.

Jaka jest różnica między olejem rafinowanym a nierafinowanym?

Olej rafinowany najlepiej znosi wysokie temperatury, natomiast nierafinowany (zimnotłoczony) zawiera więcej korzystnych związków Można podgrzewać go krótko i tylko do 200 stopni. Jest szczególnie polecany do dań na zimno, takich jak sosy, sałatki czy koktajle.

Ile witaminy E dostarcza jedna łyżka oleju z awokado?

Jedna łyżka oleju z awokado o pojemności 10 ml zawiera od 1,8 do 3,6 mg witaminy E i pokrywa od 15% do 30% dziennego zapotrzebowania. Dzięki wysokiej zawartości tego składnika i innych bioaktywnych związków olej ten może być stosowany do picia jako element kuracji odmładzającej i chroniącej organizm.

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