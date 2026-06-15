Polacy kręcą na nie nosem. Produkty z puszki mogą wspierać serce lepiej niż niejeden suplement

Robisz szybkie zakupy po pracy i w pośpiechu mijasz alejki z konserwami? Nic dziwnego. Przez lata wmawiano nam, że jedzenie zamknięte w puszkach to wyłącznie wysokoprzetworzone gotowce, pełne soli i sztucznych dodatków. Czas odczarować ten mit. Nie wszystkie produkty konserwowe są złe. Niektóre mogą nawet realnie wspomóc zdrowie, a zwłaszcza układ krążenia. Eksperci nie mają co do tego najmniejszych wątpliwości.

Ten produkt z puszki wspiera układ krążenia

Jednym z najzdrowszych produktów z puszki są sardynki. Dietetyk Bartek Kulczyński nie ma co do tego wątpliwości. Te niepozorne ryby mają bardzo korzystny wpływ na zdrowie serca i całego układu sercowo-naczyniowego przede wszystkim ze względu na wysoką zawartość kwasów tłuszczowych omega-3 (EPA i DHA) – w 100 gramach produktu znajduje się ich aż 1400 miligramów. Co ciekawe, z naukowego punktu widzenia jedzenie sardynek może być lepsze dla serca niż stosowanie suplementów diety z tranem w składzie. Dostarczają one bowiem nie tylko kwasów tłuszczowych omega-3, ale również całego kompleksu innych składników odżywczych, które wykazują korzystne działanie na układ sercowo-naczyniowy.

Ponadto warto dodać, że regularne spożywanie tych małych ryb ma udowodniony wpływ na ogólną długość życia. Badania przeprowadzone przez japońskich naukowców w maju 2024 roku wykazały, że spożywanie sardynek wiąże się z niższym ryzykiem przedwczesnej śmierci o średnio 28 do 32 procent.

I według ekspertów takie korzyści zdrowotne można odnieść, spożywając już jedną porcję tygodniowo – zauważa Bartek Kulczyński w opublikowanym nagraniu.

Inne „konserwy” dobre dla serca

„Konserwą”, która wspomaga pracę serca, są pomidory z puszki. Poleciła je w rozmowie z „Wprost” dietetyczka Milena Nosek. „Są cenne. Obróbka cieplna zwiększa biodostępność (wykorzystanie) ważnych dla zdrowia związków, między innymi likopenu” – podkreśliła. To naturalny barwnik z grupy karotenoidów znany z silnych właściwości przeciwutleniających. Ma to znaczenie, ponieważ stres oksydacyjny i przewlekły stan zapalny należą do czynników, które mogą niekorzystnie wpływać na naczynia krwionośne i sprzyjać rozwojowi zmian miażdżycowych. Związek pomaga neutralizować wolne rodniki, a tym samym może wspierać ochronę komórek przed uszkodzeniami. W badaniach zwraca się też uwagę na jego możliwy wpływ na ciśnienie tętnicze, profil lipidowy oraz funkcjonowanie śródbłonka, czyli cienkiej warstwy komórek wyściełającej naczynia krwionośne.

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