Ta jagoda bije truskawki i jeżyny. Po 60-tce może wspierać serce, mózg i poziom cukru

Jabłka, truskawki, banany, borówki, jeżyny maliny…. W sezonie Polacy często sięgają po różnego rodzaju owoce. Na ich liście zakupów często brakuje jednego ważnego przysmaku. Warto sobie o nim przypomnieć, bo choć niepozorny, pod względem antyoksydantów może zawstydzić niejeden modny suplement. Zobacz, dlaczego warto włączyć do jadłospisu jagodę kamczacką.

Cenne właściwości jagody kamczackiej

Jagoda kamczacka, znana również jako jagoda haskap lub wiciokrzew, nie jest zwykłym owocem. Jej przewaga nad „konkurencją” wynika z unikalnej gęstości substancji aktywnych. To właśnie ona determinuje silne działanie antyoksydacyjne przysmaku. Kluczową rolę odgrywają tu antocyjany, a szczególnie 3-O-glukozyd cyjanidyny (C3G), oraz unikalne irydoidy, które w owocach jadalnych spotykamy niezwykle rzadko.

Spożywanie produktów zawierających wysoki poziom przeciwutleniaczy wykazuje pozytywny wpływ na przeciwdziałanie nowotworom i chorobom zapalnym. Stwierdzono, że jagody wiciokrzewu stanowią bogate źródło zmiataczy wolnych rodników. Według badania Halvorsen jeżyny, truskawki, maliny, żurawiny i borówki należą do najlepszych produktów spożywczych o wysokiej zawartości przeciwutleniaczy. Rupasinghe i inni w teście in vitro udowodnili, że jagody wiciokrzewu wykazują wyższą aktywność niż powszechnie spożywane truskawki lub jeżyny – czytamy w artykule Marty Gołby, Anny Sokół-Łętowskiej i Alicji Z. Kucharskiej opublikowanym na łamach czasopisma „Molecules” w 2020 roku.

Właśnie dlatego jagoda kamczacka może odegrać ważną rolę w spowalnianiu procesów starzenia oraz prewencji wielu groźnych chorób, z którymi często zmagają się osoby po sześćdziesiątym roku życia. Chodzi między innymi o miażdżycę, nadciśnienie czy cukrzycę typu drugiego.

Jagoda haskap a funkcjonowanie poznawcze

To jednak nie wszystko. Owoce wiciokrzewu okazują się także nieocenionym wsparciem dla mózgu. „Donoszono, że dzienne spożycie polifenoli (występujących powszechnie w jagodach wiciokrzewu) minimalizuje ryzyko demencji, chorób neurodegeneracyjnych i udaru mózgu, głównie poprzez wychwytywanie wolnych rodników, aktywację genów przeżycia i kaskad sygnałowych, chelatowanie metali przejściowych, modyfikację neurozapalenia i regulację funkcji mitochondriów […] Udowodniono, że ekstrakt z jagód jest w stanie znacząco poprawić pamięć epizodyczną i wzrokowo-przestrzenną pamięć roboczą w wyniku trzymiesięcznej suplementacji, a także może obniżyć poziom skurczowego ciśnienia krwi już po trzymiesięcznej suplementacji” – czytamy w pracy polskich badaczek.

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