„Czyszczą” jelita i podkręcają odporność. Babcie się zajadały, teraz o nich zapominamy

Lato to czas, gdy pewnie każdy z nas zajada się owocami. Królują te sezonowe, takie jak truskawki, czereśnie, maliny, borówki czy czereśnie. Mało popularne są jednak mirabelki. Kiedyś było inaczej. Pamiętam z czasów mojego dzieciństwa, że każdy się nimi zajadał. Warto, by znowu zagościły w naszym menu. Są nie tylko pyszne, ale też naprawdę zdrowe.

Obniżają poziom glukozy i pomagają na jelita

Te owoce zawierają błonnik pokarmowy (1,4 g w 100 g produktu). Wspomaga on pracę układu trawiennego, reguluje perystaltykę jelit oraz pomaga utrzymać uczucie sytości na dłużej. Mirabelki mają też w swoim składzie sorbitol, który ma lekkie działanie przeczyszczające, dzięki czemu pomaga przy problemach z zaparciami.

Mirabelki wspomagają pracę układu pokarmowego i mogą wpływać na wolniejsze wchłanianie glukozy w jelitach. Dzięki temu po ich spożyciu poziom cukru we krwi wzrasta stopniowo, co pomaga ograniczać gwałtowne skoki glikemii.

Inne właściwości mirabelek

Mirabelki są również bogate w beta-karoten. Jest to silny przeciwutleniacz, który chroni organizm przed wolnymi rodnikami i stresem oksydacyjnym. To z kolei zmniejsza ryzyko niektórych chorób przewlekłych.

W 100 g tych owoców jest aż 0,21 mg witaminy A. Stanowi to 11,5 proc. dziennego zapotrzebowania. Wspiera prawidłowe widzenie, wzmacnia odporność oraz pomaga utrzymać zdrową skórę i błony śluzowe. Są także bogate w witaminę C. W 100 g jest jej 9,5 mg, co przekłada się na 10 proc. dziennego zapotrzebowania dorosłego człowieka. Poza wspomaganiem odporności pomaga w produkcji kolagenu oraz działa jako przeciwutleniacz.

Sposoby wykorzystania mirabelek w kuchni

Osobiście uwielbiam słodko-kwaśny smak mirabelek, a więc poza jedzeniem tych owoców „solo”, jako zdrową przekąskę, staram się też używać ich na inne sposoby. Doskonale nadają się do przygotowywania dżemów, konfitur, kompotów oraz soków. Można je również wykorzystywać jako składnik ciast, tart i deserów, którym nadają przyjemny, owocowy aromat. Mirabelki świetnie sprawdzają się także w przetworach na zimę oraz jako dodatek do sosów podawanych do mięs.

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