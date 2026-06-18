Fasolki szparagowej nie gotuję już w samej osolonej wodzie. 1 łyżeczka wydobywa z niej cały smak

Trwa właśnie sezon na fasolkę szparagową, czyli jedno z najsmaczniejszych warzyw lata. Jest delikatna, lekko chrupiąca i doskonale smakuje zarówno sama, jak i jako dodatek do obiadu. Fasolka szparagowa świetnie komponuje się z podsmażoną bułką tartą, ale sprawdzi się także w sałatkach czy daniach warzywnych. Warto korzystać z sezonu, bo właśnie teraz jest najlepsza w smaku.

Dodaję to do fasolki szparagowej

Gdy pierwszy raz przyrządziłam fasolkę szparagową, wcale nie była ona smaczna. Po prostu ją ugotowałam. To jednak był błąd. Sekretnym składnikiem wydobywającym smak z tego warzywa jest cukier. Dla wielu osób pewnie będzie to zaskoczeniem, jednak to właśnie ten składnik sprawia, że całość smakuje dużo lepiej. To znacznie lepszy sposób niż gotowanie fasolki tylko w osolonej wodzie. Wiem to z własnego doświadczenia. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że przecież cukier ma w domu niemal każdy z nas, więc nawet nie trzeba wychodzić do sklepu.

Niewielka ilość nie dosładza w sposób dosłowny potrawy, a raczej wzmacnia jej własny smak, a do tego sprawia, że fasolka nie wychodzi „wodnista”. Wystarczy jedna łyżeczka na duży garnek tej potrawy.

Kolejnym obowiązkowym składnikiem jest masło. Tłuszcz jest świetnym nośnikiem smaku. Odpowiednia ilość to około jedna płaska łyżka nałożona na porcję, gdy już będzie znajdować się na talerzu. Pamiętaj, że masło jest dość kaloryczne, więc jeśli dbasz o figurę, możesz dodać go odrobinę mniej.

Przepis: Fasolka szparagowa Małe dodatki, a całkowicie zmieniają smak tego dania. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 167 w każdej porcji Składniki 200 g fasolki szparagowej

2 łyżki masła

1 łyżeczka cukru

sól do smaku Sposób przygotowania Gotowanie fasolkiDo garnka wlej wodę, dodaj szczyptę soli oraz cukier i doprowadź do wrzenia. Oczyszczoną fasolkę wrzuć do gotującej się wody i gotuj przez kilka minut, aż będzie miękka, ale nadal jędrna. Dodanie masłaUgotowaną fasolkę dokładnie odcedź i przełóż na talerze. Na każdą porcję wyłóż po jednej łyżce masła. Pod wpływem ciepła masło delikatnie się rozpuści, tworząc prosty, aromatyczny sos.

Inne ciekawe dodatki do fasolki szparagowej

Jeśli masz ochotę nieco bardziej poeksperymentować z tą potrawą, możesz dodać na przykład dwa ząbki czosnku, kilka listków mięty, a także łyżeczkę ziaren sezamu lub słonecznika. Taki przepis też kiedyś sprawdziłam i całość smakowała naprawdę obłędnie.

Jeśli chcesz uciec od tradycyjnej polskiej wersji, dodaj odrobinę sosu sojowego. To potężna dawka umami. Przed podaniem możesz z kolei posypać fasolkę serem – idealnie sprawdzi się parmezan lub grana padano. Żeby potrawa była bardziej sycąca, możesz dodać też boczek. Drobno pokrojony i wysmażony na chrupko (razem z wytopionym tłuszczem) to idealny kompan dla fasolki.

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