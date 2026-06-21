W Belgii się nią zajadają, a Polacy omijają w sklepach. Ma więcej witaminy C niż pomarańcza

Standardowo w naszych kuchniach najczęściej królują popularne warzywa. Najczęściej wybieramy w Polsce ziemniaki, marchew, cebulę oraz kapustę, które od lat stanowią podstawę wielu tradycyjnych potraw. Dużą popularnością cieszą się także ogórki i pomidory, wykorzystywane zarówno na surowo, jak i do przetworów. Nie doceniamy jednak brukselki. Zazwyczaj kojarzy nam się z czymś niesmacznym. To jednak błąd, ponieważ można ją przyrządzić tak, by smakowała naprawdę doskonale. A do tego warzywo to jest niezwykle zdrowe.

Warzywo bogate w witaminę C i K

Brukselka, czyli kapusta brukselska, pochodzi z Belgii i jest tam bardzo popularnym warzywem, a sama nazwa została nadana od stolicy kraju – Brukseli.

Przede wszystkim brukselka jest bogata w witaminę C. W 100 g brukselki jest od 85 mg do nawet 112 mg wiitaminy C. Dla porównania – w takiej samej ilości pomarańczy jest jej od 49 mg do 53 mg. Odgrywa ona ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Wspiera układ odpornościowy, pomagając skuteczniej zwalczać infekcje. Dodatkowo uczestniczy w produkcji kolagenu, który jest niezbędny dla zdrowia skóry, kości i naczyń krwionośnych. Co więcej, witamina C wzmacnia też wchłanianie żelaza niehemowego (pochodzenia roślinnego), dlatego warto łączyć brukselkę z produktami roślinnymi bogatymi w żelazo.

Brukselka jest także dobrym źródłem witaminy K, która odgrywa ważną rolę w procesie krzepnięcia krwi oraz pomaga utrzymać zdrowe kości. Wspiera również prawidłowe wykorzystywanie wapnia w organizmie, co zmniejsza ryzyko osteoporozy.

Brukselka dobra na jelita

Poza witaminami brukselka jest też świetnym źródłem błonnika pokarmowego, który zapewnia wiele korzyści zdrowotnych. Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego, stanowiąc pożywkę dla korzystnych bakterii jelitowych. Jego odpowiednia podaż wiąże się także z licznymi korzyściami zdrowotnymi, w tym z obniżeniem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz lepszą regulacją poziomu glukozy we krwi. Koniecznie też sprawdź, jak zrobić brukselkę, żeby nie była gorzka. Dodatkowo brukselkę zawsze można kupić w postaci mrożonej, dlatego nie ma problemu z jej dostępnością w polskich sklepach.

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