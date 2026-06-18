To cappuccino „zero” zaskoczyło dietetyczkę. Ma 70 kcal i 4,8 g błonnika w porcji

Smakowe cappuccino typu instant kojarzy się zwykle z ogromną ilością dodanego cukru i długą listą zbędnych dodatków – stabilizatorów, zagęstników, wzmacniaczy smaku, konserwantów. Nie wszystkie gotowe mieszanki dostępne na rynku straszą składem. Przekonała się o tym niedawno dietetyczka kliniczna Paulina Maj. Ekspertka prześwietliła produkty znanej marki, a swoimi spostrzeżeniami na ich temat podzieliła się w mediach społecznościowych. Specjalistka – jak sama przyznała – przeżyła spore zaskoczenie.

Smakowe cappuccino typu instant „pod lupą” dietetyczki

Paulina Maj wzięła na warsztat smakowe cappuccino „zero” marki Mokate. Produkt występuje w kilku różnych wariantach. Na sklepowych półkach można znaleźć między innymi wersję czekoladowo-karmelową, malinowo-kokosową czy waniliowo-śmietankową.

Prześwietliłam skład nowego Cappuccino ZERO od Mokate i... muszę przyznać, że przeżyłam spore zaskoczenie! Kategoria kaw w proszku zazwyczaj kojarzy się z toną cukru, syropem glukozowym i utwardzonym olejem palmowym. A jak jest tutaj? Czysta baza. Brak tanich olejów roślinnych. Podstawą jest po prostu mleko w proszku – podkreśliła w opublikowanym materiale.

Dietetyczka zwróciła również uwagę na obecność naturalnej stewii w składzie zamiast sztucznego aspartamu. Chwali też cappuccino za niską kaloryczność i dostarczanie błonnika z inuliny. W jednej porcji znajduje się tylko 70 kcal i aż 4,8 tego włókna pokarmowego. „To świetny prebiotyk, który daje uczucie sytości i kremową konsystencję” – wyjaśniła ekspertka.

Cappuccino „zero” – na to lepiej uważać

Słowo „zero” umieszczane na opakowaniach produktów spożywczych. Wiele osób interpretuje je jako brak kalorii. W przypadku cappuccino oznacza ono jednak coś innego. Chodzi o brak dodanego cukru, a dokładniej mówiąc sacharozy. „W środku wciąż znajduje się naturalny cukier z mleka (laktoza) – 5,8 g w porcji. Jeśli jesteś na keto lub ostro redukujesz węglowodany, musisz to wliczyć! Moja ocena? Mocne 8/10! Jak na gotowca z marketu, skład jest naprawdę porządny i godny polecenia, gdy masz ochotę na coś słodkiego” – podsumowała Paulina Maj.

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