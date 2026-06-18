Mają więcej potasu niż pomidory, ale sezon trwa krótko. Złagodzą stan zapalny i ruszą leniwe trawienie

Te owoce są słodkie i soczyste, a ich miąższ obfituje w dobroczynne związki. Są zdrowsze niż wiele popularnych gatunków, ale całkiem nietrwałe. Na próżno szukać ich wśród mrożonek, więc trzeba chwytać, póki trwa sezon. Porcja dziennie może przynieść cenne korzyści dla zdrowia.

Wartości odżywcze czereśni

Choć mają nieco więcej kalorii niż maliny czy jabłka, a dwa razy więcej niż arbuz i truskawki, to wciąż niewiele. Poziom 63 kcal w stu gramach jest średni, a zawartość cukrów wynosi niespełna 13 g. Natomiast indeks glikemiczny czereśni zależy od odmiany i może wynosić 29-63. Jest to wynik niski bądź średni. Trzeba więc jeść je z umiarem, by nie powodowały dużych skoków glukozy we krwi. Dzienna dawka 50-100 g to dwie garście.

W owocach tych znajduje się ponadto około 2 g błonnika, który usprawnia trawienie i pomaga zapobiegać zaparciom. Jest też sorbitol o działaniu rozluźniającym treść jelitową. Jego poziom zależy od odmiany i bywa całkiem spory – nawet taki, jak w niektórych śliwkach. Wraz z porcją fruktozy może zapewniać lekkie działanie przeczyszczające.

Mają witaminę C i więcej potasu niż pomidory

Owoce te są źródłem witaminy C, ale mają tylko trochę więcej niż jabłka. Dostarczają także nieco witamin K i z grupy B, ale prawdziwe bogactwo dotyczy antyoksydantów. To właśnie one wpływają na cenne właściwości czereśni. Największe ilości zapewniają przy tym ciemne odmiany. Pod względem ich zawartości przewyższają jabłka i brzoskwinie. Dzięki obecności antocyjanów i innych związków z grupy polifenoli produkt ten ma działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne i może wspomagać ochronę naczyń krwionośnych. Związki z tych owoców wspierają dodatkowo wzrost dobroczynnych bakterii jelitowych.

Nie można pominąć potasu, którego w czereśniach może być tyle samo lub więcej niż w pomidorach. Zależy to od ich odmian. Stugramowa porcja dostarcza nawet 250 mg tego pierwiastka. Jest kluczowy dla utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi, pracy układu nerwowego i mięśni. Towarzyszą mu pewne ilości miedzi, manganu i innych składników mineralnych.

Nie każdy może jeść te owoce bez ograniczeń

Tak, jak inne rodzaje, również te owoce nie mogą być jedzone w dużych porcjach przez osoby z insulinoopornością i cukrzycą. Ograniczenia dotyczą ponadto osób z zespołem jelita drażliwego, nadwrażliwościami pokarmowymi czy nietolerancjami, przy których trzeba stosować niskofermentującą dietę FODMAP. Tolerancja jest indywidualna, a nadmierne ilości wywołują ból brzucha, wzdęcia i biegunki.

W przypadku zgagi i refluksu czereśnie mogą nasilać dolegliwości, a przy alergii na owoce pestkowe często są całkiem zakazane. Osoby uczulone na pyłki brzozy mogą natomiast cierpieć na reakcje krzyżowe. Objawy to swędzenie jamy ustnej, obrzęk warg i drapanie w gardle, a także ból przełyku.

FAQ – najczęstsze pytania o działanie czereśni na organizm

Ile kalorii mają czereśnie i jaki jest ich indeks glikemiczny?

Czereśnie dostarczają średnio 63 kcal w 100 gramach i zawierają około 13 g cukrów. Ich indeks glikemiczny, zależnie od odmiany, wynosi od 29 do 63. To klasyfikuje je jako owoce o niskim lub średnim wyniku, przy których zalecany jest umiar.

Jakie najważniejsze składniki odżywcze i minerały zawierają czereśnie?

Owoce te są bogatym źródłem antyoksydantów (szczególnie odmiany ciemne), mają też pewne ilości witamin C, K i z grupy B. Wyróżniają się sporą zawartością potasu – nawet do 250 mg w 100 g. Pod tym względem mogą przewyższać pomidory.

Czy czereśnie mają działanie przeczyszczające?

Tak, czereśnie zawierają około 2 g błonnika oraz sorbitol, który ma właściwości rozluźniające. W połączeniu ze sporą dawką fruktozy mogą one wykazywać lekkie działanie przeczyszczające. Nadmiar może prowadzić do wzdęć lub biegunki.

Kto powinien ograniczyć spożywanie czereśni?

Ostrożność powinny zachować osoby z cukrzycą, insulinoopornością oraz cierpiące na zespół jelita drażliwego (IBS). Czereśnie mogą również nasilać objawy zgagi i refluksu, a u osób uczulonych na pyłki brzozy mogą wywoływać reakcje krzyżowe, takie jak swędzenie w jamie ustnej. Mogą być zakazane dla osób z alergią na owoce pestkowe.

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