W Biedronce „1+1 gratis”. Kultowa kawa za grosze, ale uwaga na limit

W Polsce, ale również na całym świecie, jest naprawdę wielu miłośników kawy. Dla większości osób to pierwszy napój, od którego zaczynają dzień. Ja również zaliczam się do tych osób. Żeby jednak nie przepłacać za ten produkt, kupuję go na promocjach w różnych supermarketach. Można naprawdę często znaleźć świetne oferty, które pojawiają się dość regularnie. Dla mnie jest to więc dobry sposób na zaoszczędzenie sporej ilości pieniędzy w ciągu roku.

Tania kawa w Biedronce

Teraz taka oferta jest dostępna w Biedronce na kawę mieloną MK Café Crema w opakowaniu 250 g. Promocja obowiązuje do soboty (20 czerwca).

Działa ona na zasadzie 1+1 gratis, co oznacza, że przy zakupie dwóch sztuk cena jednego opakowania spada do 11,50 zł. Aby skorzystać z tej zniżki, wymagane jest użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej. Warto pamiętać, że promocja objęta jest dziennym limitem wynoszącym 4 sztuki na jedną kartę lojalnościową.

Popularne błędy w przechowywaniu kawy

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest trzymanie kawy w lodówce. Choć niska temperatura może wydawać się dobrym rozwiązaniem, w rzeczywistości ziarna łatwo chłoną wilgoć oraz zapachy innych produktów spożywczych. W efekcie kawa może stracić swój charakterystyczny aromat i nabrać niepożądanych nut smakowych.

Kolejnym problemem jest przechowywanie kawy w nieszczelnym opakowaniu. Po otwarciu paczki ziarna mają kontakt z tlenem, który przyspiesza proces utleniania. Im więcej powietrza dostaje się do środka, tym szybciej kawa wietrzeje i traci swoje walory smakowe.

Błędem jest również pozostawianie kawy w miejscach narażonych na działanie światła. Promienie słoneczne przyspieszają proces starzenia ziaren i wpływają na pogorszenie jakości naparu. Dlatego najlepiej przechowywać kawę w zacienionym miejscu lub w nieprzezroczystym pojemniku

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