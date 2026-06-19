Ekspert nie wziąłby tej pizzy z Biedronki nawet za darmo. Wskazał lepszą z tej samej półki

Pizza jest jednym z najbardziej lubianych dań na świecie. Chętnie sięgają po nią zarówno dzieci, jak i dorośli. Można ją przygotować na wiele sposobów, dzięki czemu łatwo dopasować ją do różnych gustów i preferencji. Często jednak jemy ją w pizzeriach, a dużo osób też kupuje takie „gotowce” w supermarketach.

Najgorsza pizza w Biedronce

Gdy jednak decydujemy się na zakup gotowej pizzy w sklepie, warto zwrócić uwagę na jej skład. Specjalista od zdrowego odżywiania Bartłomiej Szkutnik w opublikowanym nagraniu odradza zakup jednej, konkretnej pizzy w popularnym supermarkecie, czyli Biedronce. Zauważył, że tego produktu nie wziąłby nawet za darmo. Chodzi o kilogramową pizzę familijną marki „Apetito”. Kosztuje 10 zł.

Brzmi jak okazja, ale to tani zapychacz z tragicznym składem, który odstrasza przez samą folię – wyjaśnił.

Niska jakość mięsa, obecność konserwantów oraz ukrytych cukrów sprawiają, że nie jest to produkt zdrowy do jedzenia na co dzień. Jeśli jednak szukasz czegoś zdrowszego, wybieraj pizze z prostym składem.

Wybierz tę gotową pizzę

Warto też zaznaczyć, że nie wszystkie gotowe pizze dostępne w marketach mają tak niską jakość jak ta opisana wcześniej. Na rynku można znaleźć produkty o znacznie lepszym składzi, które zawierają prostsze i bardziej naturalne składniki. Różnice między poszczególnymi pizzami bywają naprawdę duże — zarówno pod względem jakości użytych surowców, jak i wartości odżywczych. Jednym z polecanych produktów jest pizza z kurczakiem „To Go Active Protein”.

Biedronka zrobiła pizzę z 55 g białka! I co ciekawe, jest to jedna z TOP 3 pizz mrożonych w Polsce. Ma dość proste składniki, konkretne makro i niezłą cenę – zauważył.

Specjalista podkreślił też, że ten produkt ma najkrótszy skład ze wszystkich podobnych. Ma też 781 kcal w całości, czyli 420 g, a do tego nasyci na długo.

Czytaj też:

Dietetyk wskazał najlepsze kiełbasy z Biedronki. Aż 105 g mięsa na 100 g i dużo białkaCzytaj też:

Dietetyczka nie smaruje pieczywa masłem. Wybiera tłuszcz z pudełka, ale nie każdy się nadaje