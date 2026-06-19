Pobudza jak czarna kawa, ale nie podrażnia żołądka. Ten napój ma więcej antyoksydantów niż klasyczny

Ten napój słynie z właściwości odchudzających, choć w tej kwestii może działać podobnie jak z palonego ziarna. Może go jednak przebijać pod względem dobroczynnego wpływu na organizm, dlatego warto chociaż spróbować.

Kawa zielona a czarna

Niepalone ziarna są całkiem inne w smaku niż poddane działaniu wysokiej temperatury. Nie mają nut czekolady i wypieków, tylko cierpkie, zielone nuty. Brak obróbki termicznej sprawia, że nie powstaje w nich rakotwórczy związek o nazwie akrylamid. Jest w wielu prażonych, pieczonych i smażonych produktach, a zwykła kawa to jedno z jego źródeł. Bez palenia surowca nie ma też powstających wtedy substancji podrażniających żołądek. Taka kawa bywa też lepiej tolerowana pod względem działania stymulującego, chociaż oba rodzaje mają podobny poziom kofeiny.

Wspiera metabolizm i spalanie kalorii

Zielona kawa jest szczególnie bogata w kwas chlorogenowy, którego ma nawet 6 razy więcej niż palona. Ten silny antyoksydant może wpływać na metabolizm glukozy i zwiększać wrażliwość komórek na insulinę. Jednak za osławione odchudzające działanie bardziej odpowiada kofeina. Prac nad tą wersją ziaren nie ma wiele, ale w jednej z analiz wykazano większe spadki masy ciała i tkanki tłuszczowej. Choć efekty nie są spektakularne, zawsze to korzyść.

Regularne umiarkowane picie tej kawy może ponadto sprzyjać mniejszemu przyrostowi masy ciała. Pobudza w organizmie produkcję ciepła (termogenezę) i utlenianie kwasów tłuszczowych, prowadzące do ich spalania. Powoduje też lekkie zmniejszenie apetytu, co dodatkowo sprzyja redukcji.

Właściwości niepalonych ziaren kawy

Zwykła czarna kawa stanowi ważne źródło antyoksydantów w diecie, ale to tylko 200-500 mg tych związków na filiżankę. Przy porcji 700 mg z tej zielonej ilości te wydają się skromne. To zawartość ustalona przez naukowców z Politechniki Łódzkiej. Potencjał zdrowotny tego produktu analizowała między innymi dr inż. Joanna Grzelczyk z tamtejszego Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. Badaczka potwierdziła jego ochronny wpływ na komórki nabłonka jelita, nerwowe i trzustki przed stresem oksydacyjnym, który sprzyja procesom nowotworzenia.

– Badania in vitro z wykorzystaniem linii komórkowych wykazały spośród badanych ekstraktów i ich frakcji najwyższą aktywność biologiczną przede wszystkim preparatów z zielonej kawy – podała ekspertka na stronie uczelni.

Z innych badań wyłania się cenne działanie wyciągów i składników z tego surowca. Obecna w nim kofeina pobudza układ nerwowy i krótkoterminową koncentrację, czasowo znosi też zmęczenie. Napój pomaga obniżać poziom glukozy i cholesterolu LDL we krwi. A także osłaniać wątrobę i zapobiegać jej otłuszczeniu. Ułatwia trawienie, stymuluje ruchy robaczkowe jelit i wspiera prawidłową mikroflorę.

Jak pić zieloną kawę?

Smak jej naparu można złagodzić za pomocą odpowiednich dodatków. Nie każdemu smakuje z mlekiem, ale sprawdza się między innymi miód lub syrop z agawy z cytryną, mielony cynamon albo szczypta soli. Aby napój działał najlepiej, nie należy używać wrzątku. Grubo mielone ziarna zalewa się wodą o temperaturze 85-90 stopni Celsjusza, najlepiej we french pressie. Porcja to 10 g, czyli czubata łyżka proszku na szklankę, a zaparzanie trwa 2-3 minuty. Jeszcze lepiej smakuje zielona kawa przyszykowana metodą cold brew. Wystarczy zalać zimną wodą, odstawić na 2 godziny na blat, a potem na noc do lodówki. Rano wystarczy odcisnąć lub przecedzić.

Ten napój nie jest dla wszystkich

Przeciwwskazania i skutki uboczne są praktycznie takie same, jak przy kawie czarnej. Nie powinny sięgać po niego kobiety w ciąży i karmiące piersią, dzieci i młodzież do 16 lat, osoby z jaskrą, przyjmujące leki stymulujące czy nadwrażliwe na kofeinę. Napój z zielonej kawy może nie być dobrym wyborem przy chorobach nerek, wątroby i serca, zespole jelita drażliwego oraz zaburzeniach krzepnięcia krwi. Bywa też nieodpowiednim wyborem przy zażywaniu leków obniżających glukozę i cholesterol. Jej nadmiar prowadzi do nudności, bólu brzucha, palpitacji, roztrzęsienia czy bezsenności. Natomiast dawka tolerowana jest u każdego inna i zmienia się z czasem. Dlatego moc i częstotliwość picia (1-2 razy dziennie) warto dobrać indywidualnie.

FAQ – najczęstsze pytania o zieloną kawę

Czym różni się zielona kawa od zwykłej czarnej kawy?

Zielona kawa to niepalone ziarna, które mają cierpki smak i zawierają znacznie więcej antyoksydantów – nawet 700 mg w filiżance w porównaniu do 200–500 mg w kawie czarnej. Dzięki brakowi obróbki termicznej nie zawiera ona rakotwórczego akrylamidu ani substancji podrażniających żołądek. Ma też nawet 6 razy więcej cennego antyoksydantu kwasu chlorogenowego niż kawa palona.

Czy zielona kawa pomaga w odchudzaniu?

Zielona kawa może wspierać metabolizm i spalanie kalorii, głównie dzięki zawartości kofeiny. Zwięzek ten pobudza wydatek energii na produkcję ciepła, sprzyja utlenianiu kwasów tłuszczowych i może lekko zmniejszać apetyt, co wspomaga spadek masy ciała i tkanki tłuszczowej.

Jakie są najważniejsze właściwości zdrowotne zielonej kawy?

Zielona kawa wspiera ochronę komórek nerwowych, trzustki i jelita przed stresem oksydacyjnym, co pomaga zapobiegać procesom nowotworzenia. Ułatwia obniżanie poziomu cholesterolu LDL i glukozy we krwi, chroni wątrobę przed otłuszczeniem oraz wspiera prawidłową mikroflorę jelitową.

Jak prawidłowo przygotować napar z zielonej kawy?

Aby zachować jej właściwości, nie należy używać wrzątku – grubo mielone ziarna (10 g na szklankę) zalewa się wodą o temperaturze 85-90 stopni Celsjusza i parzy przez 2-3 minuty. Alternatywą jest metoda cold brew, polegająca na zalaniu kawy zimną wodą i odstawieniu jej na noc do lodówki.

Czytaj też:

Co pić zamiast kawy? Dietetyk radzi wybrać ten napój: doda energii i pomoże schudnąćCzytaj też:

Japonki piją ją zamiast kawy. Spala tłuszcz jak szalona, wspiera serce i odporność. Spróbuj!