Większość Polaków nie ma o nim pojęcia. Ekspert wskazuje najlepszy chleb dla zdrowia

W wielu polskich domach chleb od lat stanowi podstawowy element śniadań i kolacji. Trudno wyobrazić sobie poranny posiłek bez kanapek czy kromki pieczywa podanej z ulubionymi dodatkami. Ponieważ gości na naszych stołach niemal każdego dnia, warto zwracać uwagę na jego skład i jakość. Dietetyk dr Bartosz Kulczyński opublikował nagranie, w którym wyjaśnił, jaki chleb jest najlepszy, ale też którego należy unikać.

Najlepszy chleb według dietetyka

W mojej ocenie zdecydowanym zwycięzcą jest chleb razowy orkiszowo-owsiany na zakwasie oraz chleb orkiszowo-żytni na zakwasie. A jeśli nie będzie tych chlebów w wersji na zakwasie, to można wybrać opcję na drożdżach – powiedział ekspert.

Dodał, że ważniejsze jest to, by było to pieczywo razowe, czyli z mąki z pełnego przemiału i z podanych zbóż. Jeśli jednocześnie będzie to chleb na zakwasie bez drożdży, to tym lepiej.

Przy okazji jeszcze nadmienię, że wysoce wartościowym rodzajem pieczywa, właściwie dorównującym tym dwóm, o których była mowa, jest chleb migdałowy. Mam na myśli chleb przygotowany na bazie mąki migdałowej. To dlatego, że mąka migdałowa ma niską zawartość węglowodanów, a jednocześnie dostarcza stosunkowo dużo białka, a przede wszystkim tłuszczu – powiedział ekspert.

Wyjaśnił, że to sprawia, iż po spożyciu pieczywa z takiej mąki nie wzrasta istotnie poziom glukozy we krwi. Dzięki temu chleb migdałowy jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób zmagających się z cukrzycą.

Przyznam szczerze, że osobiście nie wiedziałam, że istnieje chleb migdałowy, prawdopodobnie tak jak większość Polaków. Od teraz jednak będę go wypatrywać w piekarni. Pamiętaj jednak, że nie musi to być w 100 proc. chleb migdałowy. Możesz wybrać też chleb z dodatkiem innej, wartościowej mąki, na przykład chleb orkiszowy z dodatkiem mąki migdałowej lub chleb migdałowy z dodatkiem mąki z nasion lnu. Są to jak najbardziej zdrowe produkty.

Tego pieczywa unikaj

Dietetyk wskazał również najgorszy rodzaj pieczywa. Jego zdaniem, w wielu przypadkach jest to chleb bezglutenowy.

Mówię o wielu przypadkach, a nie wszystkich, ponieważ niektóre chleby bez glutenu mają całkiem dobry skład. Niemniej wiele z nich, szczególnie tych typowo marketowych, ma skład, który z chlebem ma tak naprawdę niewiele wspólnego – powiedział dietetyk.

Wyjaśnił, że zwykle jest to zlepek różnego rodzaju skrobi, na przykład skrobi kukurydzianej czy pszennej, oraz substancji zagęszczających i emulgatorów. Takie pieczywo nie wnosi zbyt wiele wartości odżywczych. Specjalista zauważył, że plusem chlebów bezglutenowych jest to, że producenci zwykle dodają do takiego pieczywa błonnik. Dlatego pod względem zawartości tego składnika niektóre chleby bezglutenowe mogą wypadać całkiem dobrze, a czasem nawet wręcz lepiej niż część chlebów tradycyjnych.

Wybierając chleb bezglutenowy, najlepiej sięgaj po ten, który w swoim składzie ma nie tylko skrobię, ale też jakąś wartościową mąkę, na przykład gryczaną, owsianą, migdałową czy z komosy ryżowej.

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