Ten gazowany napój gasi pragnienie i wspiera jelita. W domowej wersji działa najlepiej

Jeśli szukasz napoju na lato, który nie jest bombą cukrową i zapewnia korzyści zdrowotne, kwas chlebowy to jest ten produkt. Dzięki tradycyjnej fermentacji ma orzeźwiający smak, zapewnia dobroczynne związki i wspiera układ pokarmowy. Choć można znaleźć go w sklepie, to zwykle całkiem inna jakość. Domowy jest żywy i bez zbędnych dodatków, a z tego przepisu wychodzi słodki w sam raz.

Ten napój jest znany od wieków

Zakwas chlebowy do picia ma długą historię. Był wytwarzany już co najmniej tysiąc lat temu przez Słowian. Powstawał na bazie suchych resztek chleba na naturalnym zakwasie. Fermentowany napój gasił pragnienie i dodawał energii podczas ciężkich prac. Natomiast współcześnie kwas został wpisany na listę produktów tradycyjnych w województwie łódzkim. W Polsce wytwarza się go rzemieślniczo, ale na półki sklepów trafia głównie ten przemysłowy, również z krajów wschodnich. W składzie to jednak co innego, a do tego wyrób pasteryzowany. Tymczasem najcenniejszy jest surowy.

Właściwości zdrowotne zakwasu do picia

Napój ten powstaje w procesie fermentacji przez drożdże oraz tej mlekowej. Zawiera żywe mikroorganizmy i wytwarzane przez nie związki, które wspierają prawidłowe środowisko i mikroflorę jelita grubego. To przekłada się na lepsze trawienie i wykorzystanie związków odżywczych. W kwasie do picia są też pewne ilości witamin z grupy B i związków mineralnych, w tym cynku i selenu.

Jeśli natomiast ktoś weźmie do ręki butelkę z gotowym produktem, może znaleźć w nim wiele dodatków, które sztucznie podnoszą jego walory i trwałość. Obok syropu glukozowo-fruktozowego to także okryty złą sławą karmel amoniakalny, aromaty chleba i słodu, kwasy udające smak fermentacji oraz konserwanty. Zarówno używany benzoesan sodu, jak i sorbinian potasu, mogą wywoływać reakcje nadwrażliwości. Co więcej, gotowy napój zapewnia zwykle 25-40 kcal w 100 ml, a więc 62-100 kcal w szklance (250 ml). W naturalnej wersji z tej receptury taka porcja to jednak 59 kalorii i bogaty smak.

Domowy zakwas chlebowy do picia

Zamiast szukać dobrego wyrobu na sklepowych półkach i w lodówkach, znacznie łatwiej i taniej zrobić napój samodzielnie. Potrzeba tylko pół kilograma dobrego żytniego chleba, na przykład litewskiego na ciemnym słodzie, albo klasycznego razowca. Ważne, by w składzie miał tylko mąkę, wodę, zakwas i sól. Najlepszy jest czerstwy, ale i tak trzeba dodatkowo podpiec go w piekarniku. To poprawia jego aromat i sprawia, że łatwiej zrobić z niego wyciąg. Wystarczy zalać wodą – źródlaną lub przegotowaną i ostudzoną. Wiele osób trzyma tak kromki tylko 2 godziny, ale standardowa metoda to 12 godzin namaczania.

Po odcedzeniu do płynu dokłada się drożdże i cukier. Może być zwykły lub brązowy, ale wybór trzcinowego muscovado z melasą zapewni głębszy kolor i karmelowe nuty napoju. Mieszanka fermentuje przez kolejne pół doby lub dłużej. Czas zależy od temperatury otoczenia, ale jest jeden wyznacznik: smak ma stać się kwaskowaty. Wtedy płyn można przelać do butelek i zamknąć. Najlepiej nadają się do tego opakowania plastikowe, bo szklane mogą zostać rozsadzone przez dwutlenek węgla. Do każdej butelki warto dorzucić po kilka rodzynek i to nie tylko dla smaku. Gdy owoce pójdą do góry, to znak, by schować całą partię do lodówki.

Chłód hamuje fermentację, ale jej nie zatrzyma. Taki kwas może postać w temperaturze 2-6 stopni Celsjusza do 2-3 tygodni, ale potem warto go wypić. Trzeba jednak pamiętać, że powstają w nim też pewne ilości alkoholu, dlatego nie jest zalecany dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Przepis: Zakwas chlebowy do picia Naturalny gazowany napój na bazie żytniego chleba. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 25 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 14 Liczba kalorii 59 w każdej porcji Składniki 500 g ciemnego chleba żytniego na zakwasie, ew. zwykłego

4 litry wody źródlanej

150 g cukru muscovado lub brązowego

1 łyżeczka świeżych drożdży (7 g)

30 g rodzynek Sposób przygotowania Podpiekanie chlebaPokrój chleb na kromki, rozłóż na blaszce i piecz przez około 15 minut, aż wyschnie i lekko się przyrumieni. Wyłóż na kratkę do ostygnięcia. Łączenie składnikówZagotuj wodę. Wrzuć kromki do dużego słoja lub kamionki. Zalej wrzątkiem, przykryj naczynie ściereczką i odstaw na 12 godzin. Fermentacja kwasuPrzecedź zawartość słoja przez durszlak wyłożony gazą. Przelej z powrotem do naczynia, zostawiając około 0,5 litra płynu. Rozpuść w nim cukier i drożdże, wlej do reszty i wymieszaj. Przykryj i odstaw na 12-24 godziny, aż roztwór stanie się kwaskowaty w smaku. Rozlewanie napojuPrzelej kwas do butelek, zostawiając kilka centymetrów wolnej przestrzeni. Wrzuć do każdej po kilka rodzynek i dobrze zamknij. Odstaw do czasu, gdy wypłyną na powierzchnię. Wtedy wstaw butelki do lodówki.

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