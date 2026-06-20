Dlaczego w USA jajka zawsze są w lodówce, a w Polsce nie? Wyjaśnienie zaskakuje

Jajka są niezwykle cennym składnikiem naszej diety. Są źródłem pełnowartościowego białka, witamin oraz składników mineralnych, dlatego często goszczą na naszych stołach. Aby jednak zachowały świeżość i były bezpieczne do spożycia, ważne jest ich odpowiednie przechowywanie. Co ciekawe, może się to nieco różnić w zależności od kraju.

Przechowywanie jajek w sklepie – Polska a USA

W Stanach Zjednoczonych jajka w sklepach zawsze znajdują się w lodówce. Inaczej jest w Polsce. Mogą one stać w dowolnym miejscu w supermarkecie. Z czego wynika ta różnica? Z konkretnych przepisów. Otóż w USA jajka, zanim trafią do sprzedaży, są myte. Przez to tracą one naturalną warstwę ochronną, która znajduje się na skorupce (tzw. kutikulę). Zabezpiecza ona wnętrze jajka przed wnikaniem bakterii. Z kolei jego umycie uszkadza tę barierę. Bez tej osłony bakterie, w tym salmonella, mogą łatwiej przenikać do wnętrza jajka, dlatego amerykańskie przepisy wymagają przechowywania jaj w temperaturze chłodniczej.

Z kolei w Polsce, ale też w innych krajach Unii Europejskiej, nie myje się ich przed wprowadzeniem do sprzedaży, przez co zachowują naturalną barierę ochronną. Z tego samego względu nie powinno się myć jajek po zakupie i przyniesieniu ich do domu. Dodatkowo w Europie powszechnie stosuje się szczepienia kur przeciwko salmonelli, co jeszcze bardziej ogranicza ryzyko zakażenia. Dzięki temu nie ma potrzeby utrzymywania ciągłego chłodzenia jaj od momentu produkcji aż do sprzedaży.

Czy w domu jajka trzeba trzymać w lodówce?

Nie ma też konieczności trzymania jajek w lodówce, jednak jeśli chcesz dłużej zachować ich świeżość, lepiej je tam włożyć. Zmniejszamy w ten sposób ryzyko rozwoju bakterii.

Pamiętaj też, by nie trzymać jajek zaokrągloną końcówką do dołu, ponieważ wtedy jajko szybciej się starzeje. Wynika to z tego, że szybciej powiększa się komora wewnątrz jajka.

Jaja wymagają jedynie niewielkiego schłodzenia, możemy je zatem umieszczać w pojemniku na drzwiach lodówki (od +10°C do +15°C) – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

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