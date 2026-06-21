Tych 3 bułek z Biedronki dietetyczka nie wkłada do koszyka. Jedna ma aż 350 kcal

Codzienne wybory żywieniowe mają ogromny wpływ na nasze samopoczucie i sylwetkę. Często dajemy się zwieść sloganom marketingowym, które obiecują dobry skład, a w rzeczywistości dostarczają jedynie sporej dawki pustych kalorii. Zwróciła na to uwagę dr Paulina Ihnatowicz. Dietetyczka kliniczna prześwietliła bułki dostępne w Biedronce, pokazując na konkretnych przykładach, czego lepiej nie kupować.

Tych 3 bułek z Biedronki lepiej nie kupuj

Pierwszym nietrafionym wyborem jest bułka z serem. Jak przyznaje sama ekspertka, dobrze smakuje, ale niestety dominuje w niej mąka pszenna. Stanowi około 70 procent składu. Kolejne 20 procent to ser. Jedna sztuka ma 230 kalorii i 3-4 gramy nasyconych kwasów tłuszczowych. To naprawdę sporo. Drugą pozycję na „czarnej liście” specjalistki zajmuje bajgiel z ziarnami. Wygląda pięknie i zdrowo, ale jego bazą jest mąka pszenna. Dlatego nie zapewnia długiego uczucia sytości. Wręcz przeciwnie, nierzadko sprzyja „skokom” stężenia glukozy we krwi i napadom głodu. Jedna bułka dostarcza aż 350 kalorii

Dr Paulina Ihnatowicz radzi również, by nie sięgać zbyt często po bułkę śniadaniową. „Wiem, wygląda pięknie i ja też bardzo lubię ją jeść, ale jem ją niezwykle rzadko, bo to głównie mąka pszenna, która nas nie syci. Bardzo szybko jesteśmy znowu głodni, no a niestety kalorie już poszły” – przestrzega dietetyczka w opublikowanym nagraniu.

Pieczywo głęboko mrożone a świeżo wypiekane

Wokół pieczywa powstającego z głęboko mrożonego ciasta narosło mnóstwo mitów, a wielu konsumentów wciąż omija je szerokim łukiem, wierząc, że tradycyjny bochenek wypiekany „na świeżo” ma nad nim ogromną przewagę. Nic bardziej mylnego. Badania potwierdzają, że proces mrożenia w żaden sposób nie wpływa negatywnie na jakość gotowego chleba czy bułek. Nie zmienia on ich walorów smakowych ani unikalnych właściwości. Wszystko rozbija się o skład pieczywa.

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