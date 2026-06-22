Płatki owsiane nie są jedynym wyborem na cholesterol. Ten produkt z owsa ma nad nimi przewagę

Nie ma wątpliwości, że płatki owsiane mają wiele cennych właściwości ważnych dla prawidłowego funkcjonowania układu krążenia. Inny produkt ma nad nimi jednak pewną wyraźną przewagę. Włączenie tego niepozornego przysmaku do jadłospisu może realnie poprawić nie tylko ogólne samopoczucie, ale też wyniki badań. Tymczasem wiele osób wciąż traktuje go „po macoszemu”. Przed taki działaniem przestrzegają znani specjaliści.

Lepsza alternatywa dla płatków owsianych na cholesterol

Prawdziwym dietetycznym hitem są otręby owsiane. Przez lata podchodzono do nich z dużą rezerwą. Dziś nauka stawia sprawę jasno: to właśnie w zewnętrznej, twardej okrywie ziarna – tak zwanej warstwie aleuronowej – kryje się największy skarb owsa. Otręby są naturalnym koncentratem substancji bioaktywnych.

Zawierają średnio 50 procent więcej więcej beta-glukanu niż klasyczne płatki owsiane, choć niektóre źródła mówią o dwukrotnie większej ilości. To – jak zauważa kardiolog Anna Bartusiak-Chatys – rodzaj błonnika pokarmowego, który pomaga obniżyć poziom cholesterolu LDL i trójglicerydów, zmniejszając ryzyko chorób serca. Wiąże bowiem lipoproteiny oraz kwasy żółciowe w jelitach. W efekcie mobilizuje wątrobę do zwiększonego wychwytu cząsteczek LDL z krwioobiegu i obniża jego poziom. Na tym jednak jego działanie beta-glukanu się nie kończy.

Spowalnia wchłanianie węglowodanów w jelitach, stabilizuje poziom glukozy we krwi i ogranicza jej nagłe skoki. Reguluje perystaltykę jelit, zapobiega zaparciom i działa prebiotycznie, wspierając rozwój pożytecznej flory bakteryjnej. Skutecznie stymuluje komórki odpornościowe (np. makrofagi) – podkreśla lekarka w jednym z materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych.

Otręby owsiane w diecie

W obniżeniu poziomu cholesterolu pomóc może – jak zaznacza dietetyk dr Bartek Kulczyński – już 20 g otrębów dziennie. Możesz dorzucać je do owsianek, koktajli czy różnego rodzaju deserów. Jeśli decydujesz się na włączenie tego produktu do diety, pamiętaj o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Pij więcej płynów (jedna dodatkowa szklanka wody na każdą łyżkę otrąb). W przeciwnym razie narazisz się na poważne dolegliwości gastryczne, między innymi w postaci uporczywych zaparć.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o otręby owsiane

Czy otręby owsiane są lepsze od płatków owsianych na cholesterol?

Otręby owsiane mogą mieć przewagę nad klasycznymi płatkami, ponieważ zawierają więcej beta-glukanu. To rodzaj błonnika rozpuszczalnego, który pomaga obniżać poziom cholesterolu LDL, nazywanego „złym cholesterolem”. Nie oznacza to jednak, że płatki owsiane są złym wyborem. Oba produkty mogą być wartościowym elementem diety.

Ile otrębów owsianych dziennie warto jeść?

Jak wskazuje dietetyk dr Bartek Kulczyński, korzystne działanie może przynieść już około 20 g otrębów owsianych dziennie. Można dodawać je do owsianki, jogurtu, koktajlu, domowych deserów albo placuszków. Warto jednak wprowadzać je stopniowo, zwłaszcza jeśli wcześniej w diecie było mało błonnika.

Dlaczego przy jedzeniu otrębów trzeba pić więcej wody?

Otręby owsiane są bogate w błonnik, który wiąże wodę w przewodzie pokarmowym. Jeśli pijesz za mało płynów, zamiast poprawy pracy jelit mogą pojawić się zaparcia, wzdęcia lub dyskomfort. Dlatego przy zwiększaniu ilości otrębów w diecie warto pamiętać o odpowiednim nawodnieniu.

Kto powinien uważać na otręby owsiane?

Ostrożność powinny zachować osoby z wrażliwym układem pokarmowym, nasilonymi wzdęciami, zespołem jelita drażliwego lub po niedawnych problemach żołądkowo-jelitowych. W takich przypadkach najlepiej zaczynać od małych ilości i obserwować reakcję organizmu. Otręby nie zastępują też leczenia ani zaleceń lekarza przy wysokim cholesterolu.

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