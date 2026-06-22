Babcia miała rację, to idealny napój na upały. Nawadnia lepiej niż woda

Gdy lato rozpieszcza nas piękną pogodą, warto wiedzieć, po jakie napoje sięgnąć, by ugasić pragnienie. Oczywiście świetnym wyborem będą na przykład woda, naturalne soki czy domowe lemoniady. Sama pijam czasami też mniej standardowy napój, a chodzi o mleko.

Dlaczego mleko dobrze gasi pragnienie

Choć mnie mleko kojarzy się głównie z dodatkiem do kawy czy płatków śniadaniowych, bo zazwyczaj wykorzystuję je tylko do tego, to za namową mojej babci spróbowałam pić je też w upały. I była to trafna decyzja. Rzeczywiście dobrze gasi ono pragnienie, a do tego ma właściwości prozdrowotne. Między innymi jest cennym źródłem aminokwasów egzogennych, czyli takich, których organizm nie potrafi sam wytworzyć.

Mleko nawadnia organizm na dłużej niż sama woda, ponieważ zawiera cukier mleczny (laktozę), białko i tłuszcze. Organizm musi je strawić, co spowalnia proces opróżniania żołądka, a składniki odżywcze uwalniają się do krwioobiegu stopniowo. Czysta woda bardzo szybko opuszcza żołądek, co daje nerkom sygnał do szybkiej produkcji moczu.

Co więcej, mleko jest naturalnie bogate w sód i potas. Sód działa w ciele jak „magnes na wodę”. Pomaga utrzymać odpowiedni poziom płynów w organizmie i zmniejsza tempo produkcji moczu bezpośrednio po wypiciu. Niezwykle ważnym pierwiastkiem jest tu również wapń, który jest kluczowy w kontekście zdrowia kości.

Pamiętajmy jednak, że to nadal czysta woda powinna pozostać głównym źródłem płynów w ciągu dnia. Mleko, w przeciwieństwie do wody, dostarcza sporej dawki kalorii, a więc picie go w dużych ilościach mogłoby z łatwością doprowadzić do przekroczenia dziennego zapotrzebowania energetycznego.

Jakie mleko wybierać?

Wybierając mleko, warto zrezygnować z produktów całkiem odtłuszczonych, ponieważ są one pozbawione witamin D i A. Postaw na te, które mają jedynie obniżoną zawartość tłuszczu. Wiele osób zastanawia się też, czy pić mleko bez laktozy.

Jeśli masz nietolerancję, to jak najbardziej takie mleko będzie dla ciebie dobrym wyborem. Z mleka bez laktozy nic nie jest usuwane. Dodawany jest dodatkowo enzym laktaza, który rozkłada laktozę na cukry proste: glukozę i galaktozę. Zabieg ten sprawia, że mleko bez laktozy jest słodsze, ale jednocześnie ma wyższy indeks glikemiczny – powiedziała w opublikowanym nagraniu na YouTube dietetyczka Dominika Hatala.

Dodała, że osoby zdrowe mają ten enzym w swoim organizmie, a więc nie potrzebują przyjmować go z mlekiem. I dla takich osób zdrowszym wyborem będzie zwykłe mleko.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o mleko w upalne dni

Czy mleko dobrze gasi pragnienie i nawadnia w czasie upałów?

Tak, mleko doskonale gasi pragnienie i nawadnia organizm na dłużej niż sama woda. Dzieje się tak, ponieważ zawiera laktozę (cukier mleczny), białko oraz tłuszcze. Składniki te spowalniają proces opróżniania żołądka, dzięki czemu substancje odżywcze i płyny są uwalniane do krwioobiegu stopniowo. Dodatkowo mleko zawiera sód i potas; sód działa jak „magnes na wodę”, pomagając utrzymać odpowiedni poziom płynów w organizmie i zmniejszając tempo produkcji moczu bezpośrednio po wypiciu.

Czy mleko może całkowicie zastąpić wodę latem?

Nie, głównym źródłem płynów w ciągu dnia nadal powinna pozostać czysta woda. W przeciwieństwie do wody, mleko dostarcza sporej dawki kalorii. Picie go w bardzo dużych ilościach w celu ugaszenia pragnienia mogłoby z łatwością doprowadzić do przekroczenia dziennego zapotrzebowania energetycznego. Mleko warto traktować jako wartościowe, prozdrowotne urozmaicenie diety.

Jakie mleko jest najlepsze do picia w upały – tłuste czy odtłuszczone?

Najlepszym wyborem jest mleko o obniżonej zawartości tłuszczu. Warto zrezygnować z produktów całkowicie odtłuszczonych (0%), ponieważ proces usuwania tłuszczu pozbawia mleko cennych, rozpuszczalnych w nim witamin, takich jak witamina A i D.

Czy osoby zdrowe powinny pić mleko bez laktozy?

Dla osób zdrowych (bez nietolerancji) lepszym i zdrowszym wyborem będzie zwykłe mleko. Mleko bez laktozy nie ma usuniętego cukru, lecz dodany enzym – laktazę, który rozkłada laktozę na glukozę i galaktozę. Sprawia to, że napój jest słodszy i ma wyższy indeks glikemiczny. Osoby zdrowe naturalnie posiadają ten enzym w swoim organizmie, więc nie potrzebują przyjmować go z zewnątrz. Mleko bez laktozy jest rekomendowane głównie osobom z jej nietolerancją.

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