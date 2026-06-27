Dietetyczka poleca tę przekąskę na diecie. Ma 7 g białka, jest sycąca i lekka

Gdy w sprzedaży pojawia się zielony bób, wiele osób zastanawia się nad jego wpływem na sylwetkę. W końcu to nasiona roślin strączkowych, a te bywają ciężkie dla organizmu. Z tym rodzajem jest inaczej.

Bób na odchudzanie

Zielone nasiona bobu mają inny skład niż te suszone czy w puszce. Nie zapewniają tylu węglowodanów i kalorii, ale są całkiem odżywcze. Jako dobry produkt na diecie odchudzającej poleciła go dietetyk kliniczna Joanna Marciszewska w opublikowanym przez siebie nagraniu.

– Jest niskokaloryczny i zawiera w 100 gramach tylko 76 kilokalorii, a w takiej samej gramaturze zawiera sporo białka, bo aż 7 gramów – podała ekspertka. – W 100 gramach znajdziemy aż 5,8 gramów błonnika pokarmowego, co odpowiada 20% zapotrzebowania dziennego.

Jak wyjaśniła, to właśnie białko i błonnik mają kluczowy wpływ na regulację apetytu. Większa porcja w diecie pomaga łatwiej trzymać go w ryzach. I chociaż ugotowany bób ma dość wysoki indeks glikemiczny, wynoszący około 80, ważna jest też jego porcja. Gdy nie jest za duża, cukier we krwi nie skoczy gwałtownie. Wpływ na glikemię złagodzą dodatki, np. okrasa z oliwy albo dołożenie nasion do sałatki czy zrobienie z nich pasty. Dzięki temu bób zapewni długotrwałą energię, którą organizm wykorzysta, zamiast odkładać.

Cenne właściwości zielonych nasion

Ta przekąska jest całkiem zasobna w niezbędne związki. To źródło składników mineralnych, takich jak mangan, miedź, magnez, żelazo, potas i cynk, a ponadto witaminy B1. Największe bogactwo dotyczy jednak kwasu foliowego, który chroni nasze DNA i układ nerwowy. Nasiona obfitują w antyoksydanty, natomiast po ugotowaniu i schłodzeniu w lodówce dostarczają skrobię oporną. Ta i inne nietrawione substancje blonnikowe wspierają zdrową mikroflorę jelita. Spożywane w odpowiedniej ilości mogą zmniejszać ryzyko rozwoju raka jelita grubego. Mają korzystny wpływ na poziom cholesterolu we krwi i pomagają zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych czy nowotworowych.

Czy bób jest ciężkostrawny?

Nasiona strączkowe mają sporo fermentujących związków, które wywołują nieprzyjemne objawy gastryczne. W zielonym bobie też jest ich sporo, więc można odczuwać po nich dyskomfort trawienny. Wtedy wystarczy zmniejszyć porcję, na przykład zamiast półtorej szklanki zjeść tylko pół. Tolerancja zależy od dawki i tego, czy takie produkty jada się często. Natomiast w przypadku chorób jelit, gdy zalecana jest dieta FODMAP, produkt zwykle nie jest odpowiedni. Może wywoływać wzdęcia, bóle brzucha i biegunki nawet przy zjedzeniu kilku ziaren.

Nie każdy może jeść bób

Przeciwwskazaniem do jedzenia bobu jest rzadka choroba genetyczna o nazwie fawizm. Z nasion powinny zrezygnować lub mocno je ograniczyć osoby z dną moczanową i kamicą nerkową. Zawierają sporo puryn, które w organizmie są przekształcane w kwas moczowy i pogarszają objawy. Bób może nie być dobrym wyborem przy chorobach żołądka i jelit. Ostrożność powinny zachować ponadto pacjenci przyjmujący leki na chorobę Parkinsona. Nasiona dostarczają ten sam związek, co może prowadzić do niebezpiecznych skutków.

FAQ – najczęstsze pytania o młody bób w diecie

Czy bób jest dobry na odchudzanie i ile ma kalorii?

Tak, bób jest produktem polecanym na diecie odchudzającej, ponieważ jest niskokaloryczny – 100 gramów zielonych nasion dostarcza tylko 76 kilokalorii. Dzięki wysokiej zawartości białka (7 g) oraz błonnika (5,8 g) pomaga on skutecznie regulować apetyt i zapewnia uczucie sytości na dłużej.

Jakie są najważniejsze właściwości zdrowotne i witaminy zawarte w bobie?

Bób to bogate źródło kwasu foliowego, który chroni DNA i układ nerwowy, a także witaminy B1 i licznych minerałów: manganu, miedzi, magnezu, żelaza, potasu i cynku. Zawiera antyoksydanty oraz skrobię oporną (po ugotowaniu i schłodzeniu). Ten i inne rodzaje błonnika z bobu wspierają mikroflorę jelitową i mogą zmniejszać ryzyko raka jelita grubego oraz chorób serca.

Czy bób jest ciężkostrawny i powoduje wzdęcia?

Nasiona bobu zawierają związki fermentujące, które w dużych dawkach mogą wywoływać dyskomfort trawienny i wzdęcia. Aby zminimalizować te objawy, zaleca się zmniejszenie porcji spożywanych nasion. Bób może być niewskazany dla osób z chorobami jelit na diecie FODMAP, bo nawet niewielka ilość może wywołać bóle brzucha lub biegunki.

Kto nie powinien jeść bobu?

Głównym przeciwwskazaniem jest rzadka choroba genetyczna – fawizm. Bobu powinny unikać także osoby z dną moczanową, kamicą nerkową (ze względu na zawartość puryn) oraz pacjenci przyjmujący leki na chorobę Parkinsona. Ostrożność powinny zachować również osoby z przewlekłymi chorobami żołądka i jelit.

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