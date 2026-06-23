Przynosi ulgę jelitom, gdy zwykłe mleko sprawia problem. Ten popularny rodzaj polecają eksperci

Mleko to produkt, bez którego wiele osób nie wyobraża sobie życia. Gdy organizm źle je znosi, warto spróbować różnych rodzajów, czytając ich skład. Odpowiedni wybór pomoże poczuć się lepiej, nie rezygnując z ulubionych napojów i dań.

Jedzenie, które nie nasila problemów jelitowych

Problemy z jelitami ma coraz więcej Polaków, w tym nawet dzieci, o czym świadczą alarmujące statystyki. Ma to duży związek z dietą i stylem życia. W przypadku zaburzeń zmiana jadłospisu pomaga złagodzić objawy takie jak wzdęcia, bóle brzucha, biegunki i zaparcia. Wiele osób usuwa wtedy z posiłków produkty wywołujące dolegliwości, stosując dietę FODMAP.

„Dieta low FODMAP polega na eliminacji produktów o wysokiej zawartości FODMAP (tzw. węglowodanów fermentujących). Została opracowana przez ekspertów Uniwersytetu Monasha dla osób ze zdiagnozowanym zespołem jelita nadwrażliwego (IBS, ang. Irritable Bowel Syndrome)” – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Jak czytamy na stronie centrum, dieta pomaga wykryć produkty wywołujące lub nasilające objawy oraz te neutralne dla organizmu. W praktyce sprawdza się także w przypadku innych, podobnych zaburzeń. Z jej wytycznych można skorzystać, by łatwiej wybrać dobrze tolerowane produkty i ułożyć zbilansowany jadłospis. Naukowcy wskazują przy tym lepsze wybory żywieniowe pośród popularnych grup, w tym napojów mlecznych i roślinnych.

Najlepsze mleko roślinne dla jelit

Gdy organizm źle znosi mleko krowie, warto zastąpić je mleczkiem roślinnym. Jego składniki nie zawsze mają niski poziom fermentujących związków, ale w produkcie jest ich niewiele. Wśród sześciu najlepszych rodzajów takich napojów eksperci z Uniwersytetu Monasha wskazali mleko migdałowe. Pozostałe nie są tak popularne, może poza kokosowym oraz ryżowym, które ma wodnistą konsystencję i wysoki indeks glikemiczny. Jak podali badacze, tolerowana porcja jest spora i wynosi nawet 3/4-1 szklankę, choć dokłada ilość jest kwestią indywidualną.

Najwięcej białka zawiera mleczko sojowe, ale jest mało lubiane ze względu na strączkowy posmak. To rekomendowane przez twórców diety FODMAP to specjalny rodzaj wytworzony z izolatu białka sojowego. Jest oczyszczone z problematycznych substancji i neutralne smakowo, ale słabo dostępne. Do trudniejszych do kupienia i droższych należą pozostałe pozycje na liście – mleko makadamia, konopne i z komosy ryżowej.

Wybór najlepszego napoju migdałowego

Ten napój ma zwykle 2-3% migdałów, choć można znaleźć również warianty o wyższym poziomie. Najlepiej wybierać mleko niesłodzone o prostym składzie. Zapewnia przeważnie 13-20 kcal, mniej niż 0,5 białka i błonnika oraz około 1 g tłuszczu. Jednak przy zawartości 7% migdałów to już 30 kcal w tej ilości.

Najbardziej polecane są produkty bez owsa ani dodatków regulujących kwasowość, takich jak fosforan potasu (E340) oraz fosforan sodu (E339). Substancje te stabilizują konsystencję wersji typu barista, ale powodują ujemny bilans wapnia w organizmie. Ich duże ilości w diecie osłabiają z czasem kości i obciążają nerki.

Wiele napojów migdałowych ma także zagęstniki, przy czym lepiej tolerowana jest guma gellan, mąka z tapioki czy mączka chleba świętojańskiego niż guma guar i ksantanowa. Eksperci żywienia zalecają też produkty wzbogacone w związki wapnia i witaminy, zwłaszcza A, D i B12. W ten sposób zamiennik mleka krowiego zapewnia te same cenne składniki.

FAQ – najczęstsze pytania o mleko migdałowe

Czy mleko migdałowe jest odpowiednie dla osób z problemami jelitowymi?

Tak, eksperci z Uniwersytetu Monasha wskazali mleko migdałowe jako jeden z najlepszych napojów roślinnych tolerowanych w ramach diety low FODMAP. Bezpieczna porcja może wynosić nawet od 3/4 do 1 szklanki. Dieta powstała dla pacjentów ze zdiagnozowanym zespołem drażliwego, ale pomaga przy podobnych problemach.

Ile kalorii ma mleko migdałowe?

Kaloryczność zależy od zawartości migdałów: wersje mające 2-3% migdałów dostarczają zazwyczaj 13-20 kcal, natomiast napoje o wyższej zawartości (np. 7% migdałów) mogą mieć około 30 kcal w tej samej porcji.

Na co zwrócić uwagę, wybierając najlepsze mleko migdałowe dla jelii?

Najlepiej wybierać wersje niesłodzone o prostym składzie bez dodatku owsa. Warto szukać produktów wzbogaconych w wapń oraz witaminy A, D i B12, dzięki którym napój ten staje się pełnowartościowym zamiennikiem mleka krowiego.

Jakich dodatków w składzie mleka migdałowego warto unikać?

Dobrze jest unikać regulatorów kwasowości, takich jak fosforan potasu (E340) i fosforan sodu (E339), ponieważ ich nadmiar w diecie może osłabiać kości i obciążać nerki. W kwestii zagęstników lepiej tolerowana przez wrażliwe jelita jest zwykle guma gellan, mąka z tapioki lub mączka chleba świętojańskiego niż guma guar czy ksantanowa.

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