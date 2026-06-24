Zamiast włoskich dietetyk je te orzechy. Chronią przed miażdżycą i poprawiają pamięć

Sposób odżywiania ma realny i bezpośredni wpływ na nasze zdrowie. To, co jemy na co dzień, dostarcza organizmowi nie tylko energii, ale też witamin, minerałów i składników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Jeśli jednak stawiamy na mało wartościowe jedzenie – pozbawiamy go tych składników. I choć zazwyczaj koncentrujemy się na produktach, z których przygotowujemy główne posiłki, to ważne jest też to, co jemy pomiędzy nimi.

Chronią przed miażdżycą i poprawiają pamięć

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu wyjawił, że w swojej diecie szczególnie zwraca uwagę na jeden produkt. Chodzi bowiem o orzechy pekan.

Wybieram je nie tylko z uwagi na smak, który spośród orzechów najbardziej mi odpowiada, ale również z powodu ich wartości żywieniowej i potwierdzonego w badaniach korzystnego wpływu na zdrowie. I tak dla przykładu dostarczają one dużo błonnika, cynku, manganu i magnezu – powiedział.

Przytoczył również wyniki badania naukowego pod tytułem „Pecan-Enriched Diets Alter Cholesterol Profiles and Triglycerides in Adults at Risk for Cardiovascular Disease in a Randomized, Controlled Trial”. Okazuje się, że orzechy te poprawiają profil lipidowy. Chronią także przed powstawaniem blaszki miażdżycowej.

Do tego naukowcy zaobserwowali, że osoby, które miały wysoki poziom kwasu linolowego w organizmie, czyli składnika, który w dużych ilościach występuje we wspomnianych orzechach, miały mniejsze ryzyko pojawienia się raka prostaty i raka piersi – wyjaśnił.

Dodał, że włączenie orzechów pekan do diety sprzyja poprawie zapamiętywania, uczenia się, utrzymywania uwagi i przetwarzania informacji. Specjalista powołał się na badanie pod tytułem „Cognitive function in response to a pecan-enriched meal: a randomized, double-blind, cross-over study in healthy adults”.

Sposby wykorzystania orzechów pekan

Orzechy pekan można wykorzystać na wiele sposobów w kuchni. Świetnie sprawdzają się jako przekąska – same lub w mieszankach bakaliowych. Mają delikatnie słodkawy smak, więc są doskonałą alternatywą słodyczy. Do tego są dość sycące. Można je dodawać do ciast, ciasteczek, brownie. Dobrze komponują się także z sałatkami, owsianką czy jogurtem. Pasują także do potraw wytrawnych, na przykład tartą z pieczonymi burakami i kozim serem. Możesz przyrządzić z nich też domowe masło orzechowe.

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