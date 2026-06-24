Nie kupuję kiszonej kapusty. W upał robię ją w 3 dni i mam tani domowy probiotyk

Przetwory z warzyw są zwykle mniej wartościowe niż świeże produkty, ale w przypadku kiszonek jest odwrotnie. Kapusta poddana fermentacji zachowuje swoje właściwości, a do tego zyskuje nowe. Ten smaczny dodatek do posiłków jest jednym z najzdrowszych.

Ma niewiele kalorii i sporo witaminy C

Kapusta kiszona ma mniej kalorii niż świeże warzywo, bo część zawartych w niej cukrów jest przekształcana przez bakterie w kwas mlekowy. Stugramowa porcja dostarcza tylko 12-16 kcal. Jest źródłem potasu, żelaza, wapnia i cynku, ale w małej porcji nie są to znaczne ilości. Ma też witaminy z grupy B, zwłaszcza B6, B3 i foliany.

Natomiast witaminy C może być całkiem sporo. Choć początkowo jej ilość maleje, kwaśne środowisko kiszonki chroni ją później przed rozpadem. W 100 g ma zwykle 16-18 mg, czyli nawet 1/5 dziennej dawki. Niektóre analizy polskich uczelni rolniczych wykazały jednak poziom sięgający 30 mg lub więcej. Była to jednak świeżo ukiszona kapusta jesienna.

Wspiera jelita, nastrój i sen

Oprócz cennych związków z warzywa, kiszonka zapewnia dobroczynne bakterie i wytwarzane przez nie związki, przede wszystkim kwas mlekowy. Pomaga przywracać odpowiednie środowisko w jelitach, a wraz z błonnikiem przyspiesza pasaż jelitowy i ułatwia unikanie zaparć. Natomiast żywe bakterie działają jak probiotyki i wspierają mikrobiom, a od jego równowagi zależy odporność, masa ciała i inne aspekty zdrowia.

Niektóre badania sugerują, że kiszonki mogą mieć pozytywny wpływ na nastrój i funkcjonowanie mózgu. Wynika to z komunikacji między tym narządem a jelitami. W jednej z prac omówionej w piśmie „Nature” uczestnicy wprowadzili 2-3 porcje fermentowanych produktów do zdrowej diety. Po 4 tygodniach odczuli redukcję poziomu stresu i poprawę jakości snu. Porcją było pół szklanki warzyw lub szklanka napoju (200 ml).

W kapuście znajdują się również cenne antyoksydanty glukozynolany o potencjalnych właściwościach antyrakowych. Jak wykazano w dużych badaniach epidemiologicznych, jedzenie po 100-150 g kapusty co najmniej 3 razy w tygodniu wiąże się z rzadszymi zachorowaniami na nowotwory piersi. W innych pracach wykazano podobne działania w jelicie grubym, a wiele sugeruje ochronę również innych narządów.

Kapusta z solą zmienia się w kiszonkę

Przygotowanie tego przetworu jest proste. Bakterie kwasu mlekowego znajdują się już na warzywie, trzeba tylko stworzyć im odpowiednie warunki. Wystarczy rozdrobnienie i dodanie odpowiedniej ilości soli, wynoszącej 10-15 g na kilogram kapusty. Najlepsza jest naturalna sól bez jodu i dodawanych wraz z nim antyzbrylaczy, które mogą hamować fermentację. Wiórki powinny być ugniecione z solą i odstawione, żeby puściły sok.

Warstwy układa się w naczyniu i dociska, by warzywo było pokryte płynem. Dzięki temu w przetworze nie rozwiną się mikroorganizmy tlenowe, które są odpowiedzialne za jego psucie. Czas kiszenia zależy od temperatury. W upały wynosi kilka dni, a w 18 stopniach Celsjusza może trwać ponad 2 tygodnie. Gdy kapusta dojrzewa, trzeba ją codziennie odgazowywać, co likwiduje nieprzyjemny posmak.

Przepis: Domowa kiszona kapusta Prosta kiszonka warzywna w słoiku. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 20 Liczba kalorii 15 w każdej porcji Składniki 2 kg oczyszczonej białej kapusty

2 marchewki

20-30 g soli Sposób przygotowania Krojenie i ubijanie kapustyWyparz duży słój lub kamionkę. Poszatkuj kapustę na cienkie nitki, a marchewkę zetrzyj na grubym oczku. Wymieszaj składniki z solą i ugnieć pięścią lub drewnianym tłuczkiem. Odstaw na 15-30 minut. Fermentacja kiszonkiPrzełóż składniki do słoja i mocno dociśnij, by pozbyć się powietrza z wolnych przestrzeni. Gdy pokryją się sokiem, połóż na wierzch wyparzony spodek, by warzywo nie wypływało. Przykryj słoik luźno pokrywką lub czystą ściereczką i odstaw na 3-5 dni w upał, a w chłodniejszym okresie na dłużej. Codziennie przebijaj kapustę np. wyparzonym drewnianym patyczkiem, by uwolnić gazy. Gdy osiągnie odpowiedni smak, przełóż ją do lodówki.

Ile jeść kiszonej kapusty, a kto powinien jej unikać?

Aby produkt przynosił korzyści, trzeba jeść co najmniej łyżkę dziennie (10 g), choć najlepiej celować w 100 g. Większe porcje to jednak spora dawka soli, co może być niekorzystne w przypadku nadciśnienia, chorób sercowo-naczyniowych i nerek. W stu gramach zawarte jest 1,5 g-2,5 g tego składnika, co stanowi nawet połowę maksymalnej dziennej ilości. Dodając kiszonkę do posiłków, nie należy już sięgać po solniczkę.

Dawki kapusty powinny ograniczyć także osoby z niedoczynnością tarczycy i chorobą Hashimoto. Choć obecne w niej glukozynolany są zdrowe, wiążą jod niezbędny dla tego narządu i mogą pogarszać objawy. W przetworze jest ich jednak mniej niż w produkcie świeżym, dlatego porcje mogą być nieco większe.

Kiszonka nie jest odpowiednia na diecie lekkostrawnej, może też nie być korzystna w przypadku chorób trzustki i jelit. Dostarcza znaczne ilości fermentujących związków, które u wrażliwych osób mogą powodować wzdęcia, bóle brzucha, biegunki. Z uwagi na zawartość żywych bakterii nie powinni jeść jej pacjenci przyjmujący leki immunosupresyjne oraz z przerostem bakteryjnym jelita cienkiego (SIBO).

FAQ – najczęstsze pytania o kiszoną kapustę

Ile kalorii i jakie witaminy zawiera kapusta kiszona?

Kapusta kiszona jest niskokaloryczna, dostarczając jedynie 12–16 kcal na 100 g. Stanowi cenne źródło witaminy C (średnio 16–18 mg, a w świeżych porcjach nawet powyżej 30 mg na 100 g). Zapewnia również witaminy z grupy B, takich jak B6, B3 i foliany, a ponadto pewne ilości potasu, żelaza, wapnia i cynku.

Jak kapusta kiszona wpływa na zdrowie jelit i samopoczucie?

Dzięki zawartości bakterii kwasu mlekowego i błonnika, kiszonka wspiera mikrobiom, pomaga przywrócić równowagę w jelitach i zapobiegać zaparciom. Badania sugerują również, że regularne spożywanie fermentowanych produktów może redukować poziom stresu i poprawiać jakość snu poprzez wpływ komunikację między jelitami a mózgiem.

Ile kiszonej kapusty jeść dziennie?

Aby czerpać korzyści zdrowotne, zaleca się spożywanie co najmniej jednej łyżki (10 g) dziennie, choć optymalną ilością jest około 100 g. Należy jednak pamiętać, że taka porcja może zawierać nawet połowę dziennego limitu spożycia soli, co jest istotne dla osób z chorobami sercowo-naczyniowymi i dotyczącymi nerek.

Kto powinien unikać jedzenia kapusty kiszonej?

Spożycie powinny ograniczyć osoby z nadciśnieniem, chorobami nerek i serca (ze względu na sól) oraz osoby z niedoczynnością tarczycy i chorobą Hashimoto (z uwagi na związki wiążące jod). Kiszonka nie jest wskazana na diecie lekkostrawnej, w przypadku chorób trzustki, SIBO oraz u osób przyjmujących leki immunosupresyjne.

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