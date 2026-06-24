Lepszy niż woda i słodkie napoje. W mig ugasi pragnienie, a do tego jest dobry dla jelit

Gdy na dworze panuje upał, często automatycznie sięgamy po wodę lub słodkie napoje. Okazuje się jednak, że wybór jest o wiele większy. Można połączyć orzeźwienie z dobroczynnym wpływem na nasz organizm. Świetnym przykładem jest ajran. Choć napój ten kojarzy się głównie z innymi krajami, to bez problemu dostaniesz go też w Polsce.

Idealny napój na upały

Ajran jest popularnym napojem w krajach Bliskiego Wschodu i na Bałkanach. Przygotowuje się go z jogurtu, wody oraz niewielkiej ilości soli. Jest lekko kwaśny w smaku, ale bardzo orzeźwiający, a przez to idealny na upały, które właśnie trwają w naszym kraju. Sprawdzi się on o wiele lepiej niż woda lub słodkie napoje gazowane.

Przede wszystkim jest to dobry sposób na uzupełnienie elektrolitów. Gdy się pocimy, łatwo tracimy nie tylko wodę, ale też sód i potas. Picie samej wody mineralnej w dużych ilościach, zwłaszcza tej o niskiej mineralizacji, może wypłukiwać minerały z naszego organizmu. Ajran, zawierający sód (150–350 mg na 100 ml) pod postacią soli oraz potas i wapń dzięki dodatkowi jogurtu, wspiera nasz organizm i pomaga uzupełnić minerały.

Wysokie temperatury na zewnątrz osłabiają też nasz apetyt i spowalniają trawienie, a ajran, który zawiera żywe kultury bakterii kwasu mlekowego, wspiera mikroflorę jelitową, a do tego jest lekkostrawny. Dodatkowo zawiera on znacznie mniej kalorii niż słodzone napoje. Jedna szklanka to około 75–110 kcal.

Inne właściwości ajranu

Poza działaniem nawadniającym i uzupełnianiem elektrolitów ajran jest również dobrym źródłem pełnowartościowego białka (1,5–3 g na 100 ml), które wspiera regenerację organizmu i pomaga dłużej utrzymać uczucie sytości. Dzięki temu może być wartościową pitną przekąską między posiłkami, szczególnie w gorące dni, gdy nie mamy ochoty na cięższe potrawy.

Ajran dostarcza także wapnia, który jest niezbędny dla zdrowia kości i zębów oraz prawidłowej pracy mięśni. Regularne spożywanie fermentowanych produktów mlecznych wspiera utrzymanie odpowiedniej gęstości mineralnej kości i zmniejsza ryzyko niedoborów tego składnika. Ajran nie zawiera dodatku cukru, dlatego nie powoduje gwałtownych wahań poziomu glukozy we krwi, które często występują po spożyciu słodzonych napojów.

Z czym łączyć ajran?

Ajran możesz pić „solo”, gdy po prostu masz na niego ochotę, ale idealnie też pasuje do dań pikantnych i tłustych. Z uwagi na zawartość białka będzie też odpowiedni jako podwieczorek czy drugie śniadanie. Sprawi, że poczujemy się bardziej syci. Będzie także odpowiednim zamiennikiem kalorycznych sosów i różnych dodatków do potraw. Do smaku możesz do niego dodać też mięte, ogórek, czosnek lub sok z cytryny.

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