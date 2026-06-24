Dietetyk ocenił nowy skyr z Biedronki. Polacy pokochali jego smak

W supermarketach często pojawiają się nowe, atrakcyjnie reklamowane produkty, które mają zachęcać nas do zakupu – tak jak skyr o smaku popularnej sezonowej przekąski. Choć takie nowości mogą kusić smakiem i wyglądem, warto zwracać uwagę na ich skład, bo często zawierają sporo dodatków. A to z kolei niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie.

Eksperci oceniają skyr o smaku jagodzianki

Dietetyk Rafał Koller opublikował na YouTube nagranie, w którym ocenił nowość, która pojawiła się w Biedronce. Chodzi o skyr o smaku jagodzianki.

Składem nie zachwyca. Tylko 7 proc. jagód, cukier już na drugim miejscu, do tego guma guar, kwas cytrynowy, węglan amonu. Kubek dostarcza znikomej ilości tłuszczu, ale białka jest mniej niż w skyrze naturalnym – powiedział.

Specjalista zauważył, że konsystencja tego produktu jest bardzo kremowa. Jego zdaniem smakiem też zaskakuje bardzo pozytywnie.

Z kolei ekspert od zdrowego odżywiania Bartłomiej Szkutnik z kanału „FitRecenzje” w opublikowanym materiale również nie ma najlepszego zdania o tym produkcie.

Niestety skład standardowo nie zachwyca. 90 proc. skyrów smakowych na rynku ma w środku dodany cukier i tak samo jest tutaj. Ale przed nim jest jeszcze mleko i 7 proc. rozdrobnionych jagód. Kubek ma około 10 g dodanego cukru.

Co lepiej wybrać?

Ciekawy produkt i warto spróbować go chociaż raz, ale na co dzień polecam skyr naturalny. Zwykły skyr ma więcej białka i prosty skład. A taki smak jagodzianki można stworzyć, dodając jagody i aromat Funky Flavors – wyjaśnił Bartłomiej Szkutnik.

Naturalny skyr jest też bardziej uniwersalny — można go łączyć zarówno ze słodkimi dodatkami, jak i dodawać do wytrawnych potraw. Ciekawym pomysłem jest dodawanie go do różnego rodzaju koktajli, by zwiększyć ilość białka. Śmiało możesz przygotować z nim też owsiankę, sprawdzi się też jako baza do różnego rodzaju sosów. Koniecznie sprawdź też, jaki jeszcze skyr lepiej omijać w sklepie.

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