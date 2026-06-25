Zaczyna się od dzisiaj w Biedronce. Popularna kawa aż o 20 zł taniej

Kawa gości w większości polskich domów. Wiele osób zaczyna od niej dzień i sięga po nią później – podczas przerwy w pracy lub po powrocie do domu. U mnie jest podobnie. Ostatnio znalazłam prosty sposób, żeby wydawać na kawę mniej: kupuję ją na promocjach w supermarkecie. Kilkanaście złotych mniej za jedno opakowanie może nie robić wrażenia, ale w skali miesiąca daje już odczuwalną oszczędność.

Tania kawa w Biedronce

Przeglądając nową gazetkę Biedronki natknęłam się na świetną promocję na kawę. Oferta obejmuje wybrane kawy, a warunkiem skorzystania z obniżonych cen jest posiadanie karty lub aplikacji Moja Biedronka. W asortymencie promocyjnym znajduje się wypalana we Włoszech stuprocentowa arabica Cafe d’Or Oro. Jej wersję ziarnistą w opakowaniu o wadze jednego kilograma można kupić w supercenie za 59,99 zł za sztukę, przy czym cena regularna poza limitem wynosi 79,99 zł.

Z kolei mniejsza, dwustupięćdziesięciogramowa paczka kawy mielonej tej samej marki kosztuje 14,99 zł za sztukę zamiast standardowych 19,99 zł. W przypadku obu tych kaw obowiązuje dzienny limit zakupowy wynoszący cztery sztuki na jedną kartę lojalnościową.

Kolejną propozycją dla miłośników kawy jest mielona Eduscho Family w opakowaniu pięćsetgramowym, która została przeceniona na 18,99 zł za sztukę z ceny regularnej wynoszącej 37,99 zł. Dla tego produktu również ustalono limit czterech opakowań na dobę. Oferta obowiązuje w sieci Biedronka od czwartku do niedzieli (25 do 28 czerwca).

Sposoby na odpowiednie przechowywanie kawy

Aby kawa jak najdłużej zachowała swój aromat i walory smakowe, należy przechowywać ją w suchym, ciemnym miejscu, z dala od promieni słonecznych i źródeł ciepła. Wbrew popularnym opiniom nie warto trzymać kawy w lodówce, ponieważ łatwo pochłania ona zapachy innych produktów spożywczych. Najlepiej pozostawić ją w oryginalnym opakowaniu wyposażonym w specjalny wentyl, który odprowadza dwutlenek węgla i jednocześnie ogranicza dostęp powietrza do wnętrza. Po otwarciu opakowanie warto dokładnie zagiąć i zabezpieczyć klipsem. Dzięki temu kawa dłużej zachowa swoje naturalne olejki aromatyczne i świeżość.

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