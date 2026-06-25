Mało kto kupuje go w marketach, a szkoda. Chroni serce i ratuje stłuszczoną wątrobę

Choć oliwa z oliwek jest bezapelacyjnie uznawana za jeden z najzdrowszych tłuszczów roślinnych i stanowi fundament diety śródziemnomorskiej, warto zwrócić uwagę również na inne wartościowe oleje. Na szczególne wyróżnienie zasługuje olej lniany. Większość Polaków niestety kupuje go bardzo rzadko, albo wcale.

Ten olej pomaga na jelita i wątrobę

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński opublikował nagranie, w którym wyjaśnił, że jednym z produktów, które Polacy często pomijają, i traci na tym ich zdrowie, jest olej lniany.

Dla przykładu, podobnie jak oliwa, chroni on przed chorobami układu krążenia, a to dlatego, że jest on doskonałym źródłem kwasu alfa-linolenowego, który jest sprzymierzeńcem naszego serca. Naukowcy zresztą wykazali wprost, że osoby, które dostarczają z dietą duże ilości kwasu alfa-linolenowego, mają niższe ryzyko pojawienia się chorób sercowo-naczyniowych o 14 procent – powiedział.

Dietetyk powołał się na badanie pod tytułem „α-Linolenic acid and risk of cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis”.

Ekspert od zdrowego odżywiania zaznaczył, że olej ten dobrze wpływa również na wątrobę. Mianowicie pomaga on zmniejszyć stłuszczenie wątroby u osób, u których występuje to schorzenie. Olej lniany sprawdzi się też u osób z chorobami jelit.

Mówię o tym dlatego, że jedno z badań wykazało, iż pacjenci z wrzodziejącym zapaleniem jelita zaczęli zgłaszać złagodzenie objawów tej choroby i jednocześnie stwierdzono u nich zmniejszenie stanu zapalnego – dodał.

Specjalista powołał się na badanie pod tytułem „The effects of flaxseed supplementation on gene expression and inflammation in ulcerative colitis patients: An open-labelled randomised controlled trial”.

Sposoby wykorzystania oleju lnianego

Olej lniany należy stosować na zimno. Dobrze sprawdzi się do różnego rodzaju sałatek czy surówek, ale też sera twarogowego czy past kanapkowych. Dla wielu osób może być to zaskoczeniem, ale odrobinę tego oleju można dodać nawet do koktajlu, by miał on jeszcze więcej właściwości prozdrowotnych. Z ilością spożywania tego oleju nie należy jednak przesadzać.

Dla maksymalnych efektów zdrowotnych najlepiej stosować go w ilości maksymalnie 1–2 łyżek dziennie – podsumował ekspert.

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