Ta kawa ma łagodny smak i nie podrażnia żołądka. Teraz smakuje najlepiej

Ten napój nie jest nowością, a wiele osób wciąż myśli, że to zwykła mrożona kawa. Tymczasem cold brew znacznie różni się od wersji parzonej na gorąco. Może zaskoczyć nie tylko smakiem, ale i działaniem.

Cold brew a kawa mrożona – różnice

Cold brew to napój przygotowany z grubo zmielonej kawy i zimnej wody, która wyciąga smak powoli, przez wiele godzin. Kawa mrożona zwykle powstaje z gorącego naparu schłodzonego lodem. Choć oba napoje podaje się na zimno, różnią się sposobem przygotowania i profilem smakowym. W przeciwieństwie do klasycznej, kawa na zimno jest klarowna, pozbawiona gorzkich nut i ma bogaty aromat. Jak pokazały badania, napój uzyskany metodą zimnej ekstrakcji jest lepiej oceniany niż schłodzony napar, zwłaszcza bez dodatków takich, jak cukier i mleko.

Chociaż do przygotowania takiej kawy używa się większej ilości ziaren w stosunku do wody, dawka kofeiny w napoju cold brew może być podobna. Wynika to z mniejszego wypłukiwania składników w niższej temperaturze, choć oczywiście zależy od użytej ilości.

Właściwości kawy parzonej na zimno

W tej kwestii wyniki analiz mówią jasno, że cold brew i zwykła parzona kawa wykazują podobne działanie na organizm. Oprócz pobudzenia i łagodzenia senności wywierają też długoterminowy wpływ na zdrowie. Z regularnym spożyciem powiązano niższe ryzyko rozwoju cukrzycy, chorób wątroby, mózgu czy serca, jak również przedwczesnej śmierci.

Główna różnica polega na tym, że napój na zimno jest lepiej tolerowany nie tylko pod względem smaku. Zawiera mniej substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego, które pochodzą z samych nasion oraz procesu palenia. To oznacza, że cold brew może być lepszym wyborem dla osób ze skłonnością do zgagi, cierpiących na refluks żołądkowy czy z zapaleniem lub wrzodami żołądka. Mniejsze działanie drażniące dotyczy także jelit.

Choć naukowcy wykazali, że aktywność antyoksydantów z gorącej kawy może być wyższa, w tej na zimno są inne istotne składniki. To między innymi polisacharydy – rozpuszczalny w wodzie błonnik, który może pobudzać aktywność białych krwinek i stymulować układ odpornościowy. Jest też alkaloid o nazwie trygonelina. Zapewnia piękny zapach, ale pobudza także pracę mitochondriów, które są centrami energetycznymi komórek. Pomaga ładować ich „akumulatory”, a to oznacza lepszą ochronę. Działanie to może dotyczyć m.in. mięśni, naczyń krwionośnych, neuronów czy trzustki. Związek może ponadto poprawiać wrażliwość na insulinę.

Wybór kawy do cold brew

Łagodny smak i wysoka zawartość trygoneliny w napoju cold brew to skutek łagodnego procesu przygotowania, ale też wyboru ziarna. Do zimnej ekstrakcji nadają się te słabiej palone, to jest lekko (blonde roast) lub średnio (medium roast). Użycie tych ciemnych sprawia, że taka kawa może mieć płaski smak, mniej aromatu, nuty spalenizny i nieprzyjemną gorycz. Z mocno palonych ziaren wydobywają się też związki tłuszczowe, które szybko jełczeją i mają nieprzyjemny zapach.

Aby przekonać się, jak powinna smakować kawa cold brew, można kupić gotową. Za małą butelkę trzeba jednak zapłacić kilkanaście złotych. Na co dzień warto jednak przygotowywać ją w domu, co jest łatwe i wychodzi znacznie taniej.

Przygotowanie kawy cold brew w domu

Potrzebna jest na nią grubo mielona kawa, z której związki stopniowo przechodzą do wody. Dlatego warto kupić całe ziarna na przykład w kawiarni i poprosić o ich zmielenie lub zrobić to samodzielnie za pomocą młynka, najlepiej tuż przed użyciem.

Najczęściej podawany stosunek kawy do wody wynosi 1:8 do 1:12, ale najlepiej zacząć od dawki 85 g na litr. W jej przyrządzaniu nie ma wielkiej filozofii – wystarczy zalać zimną wodą w butelce, zamknąć i odstawić na kilka do kilkunastu godzin. Czas zależy od temperatury i bez lodówki jest najkrótszy. Natomiast wstawienie od razu do chłodu sprawia, że napój jest gotowy po 10-12 godzinach. W tym czasie całość warto kilka razy przemieszać, odwracając butelkę, bo kawa zbiera się na wierzchu. Gdy opadnie, znad jej powierzchni można zlać klarowny płyn.

Kawa nie dla wszystkich

Kawa cold brew to napój z kofeiną i jej nadmiar może wywołać te same objawy, co klasycznej. Do jej picia są też takie same przeciwwskazania, jak ciąża i karmienie piersią u kobiet, wiek poniżej 16 lat, choroby kardiologiczne, jaskra, padaczka, nerwica, a także zażywanie określonych leków. Informacje o możliwych interakcjach można znaleźć na opakowaniach. Napój może nie być odpowiednim wyborem przy chorobach żołądka i jelit, co wynika z działania samej kofeiny. Również w przypadku schorzeń wątroby, pęcherzyka żółciowego i nerek warto skonsultować jego picie z lekarzem.

FAQ – najczęstsze pytania o kawę cold brew

Czym różni się cold brew od zwykłej kawy mrożonej?

Kawa cold brew to wyciąg z ziaren przygotowany przy użyciu zimnej wody, podczas gdy zwykła kawa mrożona to tradycyjny napar parzony na gorąco i schłodzony. Cold brew charakteryzuje się klarownością, brakiem gorzkich nut oraz przyjemnym aromatem.

Czy cold brew jest lepsze dla osób z problemami żołądkowymi?

Tak, cold brew jest zazwyczaj lepiej tolerowane przez żołądek, ponieważ zawiera mniej substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego. Może być lepszym wyborem od zwykłej kawy dla osób cierpiących na zgagę, refluks czy wrzody żołądka.

Jak przygotować cold brew samodzielnie w domu?

Należy zalać grubo mieloną kawę (najlepiej jasnego lub średniego palenia) zimną wodą, zachowując proporcję około 85 g kawy na litr wody. Taką mieszankę najlepiej odstawić do lodówki na 10-12 godzin, mieszając co kilka godzin, a po tym czasie zlać klarowny napój.

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