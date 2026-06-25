W upał pijesz dużo, a nadal czujesz pragnienie. Specjaliści o tym, kiedy sama woda nie wystarczy

Podczas upałów niezwykle ważne jest odpowiednie nawodnienie. Wraz ze wzrostem temperatury otoczenia zwiększa się także ryzyko odwodnienia. Podczas upalnych dni organizm traci znacznie więcej płynów wraz z potem, dlatego potrzeby w zakresie nawodnienia są większe niż zwykle. Pamiętaj też, że na odpowiednie nawodnienie wpływa nie tylko ilość wypijanej wody, ale również dostarczanie organizmowi niezbędnych elektrolitów.

Odpowiednia ilość płynów na upały

Woda jest podstawowym napojem, który powinniśmy pić zarówno na co dzień, jak i podczas upalnych dni. Nie tylko dobrze nawadnia organizm, ale też nie zawiera kalorii, pomaga utrzymać prawidłową temperaturę ciała, a do tego wspiera funkcjonowanie wszystkich narządów. Jeśli nie lubisz smaku wody, możesz dodać do niej miętę lub owoce.

Oficjalne zalecenia podają, że dziennie mężczyźni powinni pić około 2,5 litra wody (czyli 10 pełnych szklanek), a kobiety – 2 litry (czyli 8 pełnych szklanek). Zapotrzebowanie na płyny wzrasta jednak podczas upałów. Jest ono zależne od płci, masy ciała, a także aktywności fizycznej i temperatury otoczenia. W trakcie upałów tę ilość należy zwiększyć do 3–3,5 litra, a w przypadku osób aktywnych fizycznie lub pracujących na zewnątrz – jeszcze większej ilości.

Pamiętaj też o tym, by w ciągu dnia regularnie się nawadniać. Sposobem na kontrolowanie poziomu nawodnienia jest obserwacja koloru moczu. Jasnożółty lub słomkowy oznacza dobre nawodnienie, natomiast ciemny, przypominający sok jabłkowy, to sygnał, że musisz natychmiast sięgnąć po szklankę wody.

Nie zawsze wystarczy tylko woda

I choć to właśnie woda jest absolutną podstawą nawodnienia, to w czasie gorąca, gdy intensywnie się pocimy, należy także zadbać o równowagę elektrolitową. Łatwo wtedy o niedobór elektrolitów, który towarzyszy odwodnieniu.

Sygnałem takiego stanu będzie osłabienie organizmu, senność, apatia, czasem również rozdrażnienie. Mogą pojawić się zawroty głowy, drżenie i bóle mięśni, obrzęki, a także biegunki lub zaparcia. Większa utrata elektrolitów może powodować zaburzenia rytmu serca, zmiany ciśnienia krwi czy omdlenia – czytamy na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.

W takim przypadku najlepiej wybierać wodę średnio- lub wysokozmineralizowaną, która dostarcza też elektrolity. Zwykła woda źródlana czy kranowa może je „wypłukiwać” przy nadmiernym spożyciu. Dobrym wyborem będą też naturalne soki owocowe i warzywne, które także uzupełnią niedobór elektrolitów. Szczególnie polecany jest sok pomidorowy będący bogatym źródłem potasu.

Można sięgnąć także po izotoniki, które nawadniają lepiej niż woda.

W badaniach z 2016 roku udowodniono, że napoje z elektrolitami nawadniają lepiej niż woda. Dzieje się tak dzięki wysokiej zawartości sodu i potasu, które sprawiają, że płyny lepiej „zostają” w organizmie – powiedział dietetyk dr Michał Wrzosek.

Ekspert powołał się na badanie pod tytułem „A Randomized Trial to Assess the Potential of Different Beverages to Affect Hydration Status: Development of a Beverage Hydration Index”.

Jeśli straty elektrolitów są duże, można kupić specjalne produkty z apteki.

W aptekach dostępne są doustne płyny nawadniające, kwalifikowane jako żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. W ich skład wchodzą elektrolity oraz glukoza. Płyny te służą uzupełnieniu strat wody i elektrolitów wynikających przede wszystkim z zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego, takich jak biegunka czy wymioty – podają eksperci z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.

Jednak osoby, które cierpią na choroby serca, nerek lub powinny ograniczać sól, muszą kierować się zaleceniami lekarza. Nadmiar sodu sprzyja zatrzymywaniu wody w organizmie. Woda „podąża” za sodem, przez co zwiększa się objętość płynów w naczyniach krwionośnych. To może prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego, nasilenia obrzęków lub dodatkowego obciążenia serca i nerek.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o nawadnianie organizmu podczas upałów

Ile wody należy pić dziennie w trakcie upałów?

Choć oficjalne zalecenia na co dzień przewidują picie około 2 litrów wody dla kobiet i 2,5 litra dla mężczyzn, podczas upalnych dni zapotrzebowanie to znacząco wzrasta. W czasie upałów należy zwiększyć ilość przyjmowanych płynów do 3–3,5 litra dziennie. Osoby aktywne fizycznie lub pracujące na zewnątrz powinny pić ich jeszcze więcej. Ważne jest także regularne nawadnianie się w ciągu całego dnia.

Jak sprawdzić, czy mój organizm jest odpowiednio nawodniony?

Prostym i skutecznym sposobem na kontrolowanie poziomu nawodnienia jest obserwacja koloru moczu. Jasnożółty lub słomkowy odcień oznacza, że organizm jest dobrze nawodniony. Z kolei ciemny kolor, przypominający sok jabłkowy, to wyraźny sygnał ostrzegawczy, że należy natychmiast sięgnąć po szklankę wody, ponieważ organizm zaczyna się odwadniać.

Dlaczego sama woda może nie wystarczyć podczas upalnych dni?

Podczas upałów intensywnie się pocimy, tracąc nie tylko wodę, ale również niezbędne minerały. Zwykła woda źródlana lub kranowa pita w nadmiarze może wręcz „wypłukiwać” minerały z organizmu. Dlatego konieczne jest zadbanie o równowagę elektrolitową poprzez wybieranie wody średnio- lub wysokozmineralizowanej, naturalnych soków owocowych i warzywnych (np. soku pomidorowego bogatego w potas) lub napojów izotonicznych, które dzięki zawartości sodu i potasu zatrzymują płyny w organizmie lepiej niż czysta woda.

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