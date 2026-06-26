Te batony tylko udają zdrowe, a Polacy wciąż je kupują. Wystarczy sprawdzić 1 szczegół

Pojawiły się, gdy nie było jeszcze batonów surowych czy proteinowych, ale wciąż cieszą się popularnością. Przekąskę w postaci batonika zbożowego czy musli wiele osób wybiera jako zdrowszą opcję dla zwykłych słodyczy, a tymczasem rzeczywistość jest inna.

Batony zbożowe to w 1/5 cukier

Wśród tych produktów trudno znaleźć rodzaj, który ma poniżej 20 g cukrów prostych w 100 gramach. Przeciętnie jest go 26 g, a zawartość może wynosić też ponad 40 g. Nie zawsze występuje po prostu jako cukier, bo jest też syrop glukozowy, glukozowo-fruktozowy, maltodekstryna, ekstrakt słodu jęczmiennego czy uważane za lepsze: miód lub zagęszczony sok owocowy. Wszystkie działają podobnie. Jednocześnie dodawane do batonów zboża często są mocno przetworzone. Przekąska nie dostarcza więc tak bogatych dawek błonnika, jak się uważa. Jego poziom to zwykle 4-8 g w stugramowej porcji.

Taki skład sprawia, że batony zbożowe mają wysoki indeks glikemiczny. Po ich zjedzeniu poziom glukozy we krwi szybko rośnie, ale już po półgodzinie spada. Zamiast czuć sytość i zastrzyk energii, wiele osób jest znowu głodna. Warto więc więc sprawdzać zawartość cukrów prostych, która jest obowiązkową informacją na etykiecie. Dobrze, żeby była niższa niż wspomniane 20%, co jest przydatnym kryterium wyboru.

Nie zawsze zawierają płatki zbożowe

Gdy natomiast spojrzymy na zboża, zamiast naturalnych płatków nierzadko znajdziemy mąkę pszenną, ryżową czy kukurydzianą, a także chrupki zbożowe czy kakaowe (z cukrem). Takie lekkie, nadmuchane ziarna są mocno przetworzone i mają wysoki indeks glikemiczny.

Spoiwem bywa natomiast spora porcja tłuszczu, najczęściej palmowego, kokosowego czy nieokreślonego „roślinnego”, który może być także utwardzony. Producenci stosują ponadto pełnotłuste mleko w proszku czy skondensowane. Te dodatki są źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych, które w nadmiarze podnoszą poziom cholesterolu LDL we krwi. Sprawiają również, że kaloryczność 100 g sięga nawet 450 kcal.

Choć na opakowaniu widnieją owoce i orzechy, ich udział wynosi często kilka procent albo nawet mniej. Za cały smak odpowiadają natomiast dodatki do żywności. W efekcie niektóre wyroby zawierają nawet ponad 30 składników.

Zdrowy baton zbożowy

Wśród gotowych produktów można znaleźć lepsze opcje, choć wciąż będzie to słodka przekąska. Najlepiej szukać tej o krótkim składzie i w małej porcji. Dobrze, by miała do 10% tłuszczu, w tym do 4-6 g tych nasyconych, oraz więcej niż 4-5 g błonnika. Byłoby idealnie, gdyby słodycz pochodziła z owoców, ew. melasy. Zamiast stałych tłuszczów mogłaby natomiast zawierać olej rzepakowy lub słonecznikowy.

Najlepiej, gdy na liście składników batonika pojawiają się nieprzetworzone produkty:

naturalne płatki, np. owsiane, a także otręby,

orzechy, pestki i nasiona oleiste,

owoce liofilizowane i suszone bez cukru,

wiórki kokosowe,

kakao lub gorzka czekolada,

ew. dodatki wzbogacające w witaminy.

Kaloryczność stu gramów mogłaby być natomiast bliższa 350 kcal, ale to zależy od składu. Jeśli produkt zawiera orzechy i pestki, nie są to puste kalorie. Choć większość gotowych batonów nie spełnia tych wszystkich warunków naraz, da się znaleźć lepsze opcje. A jeszcze zdrowsza będzie przekąska zrobione w domu z naturalnych produktów.

FAQ – najczęstsze pytania na temat batonów zbożowych

Czy batony zbożowe są zdrową przekąską?

Choć wiele osób wybiera je jako zdrowszą alternatywę dla zwykłych słodyczy, rzeczywistość jest często inna. Nierzadko są to produkty wysokoprzetworzone o wysokiej zawartości tłuszczu nasyconych, a niewielkiej ilości błonnika, Bywa, że na liście składników pojawia się ponad 30 pozycji.

Ile cukru zawierają popularne batony zbożowe?

Większość batonów zbożowych w 1/5 składa się z cukru (średnio 26 g na 100 g produktu), a w niektórych przypadkach jego zawartość przekracza 40 g. Cukier jest często ukryty pod postaciami takimi jak syrop glukozowo-fruktozowy, maltodekstryna czy ekstrakt słodu jęczmiennego.

Na co zwracać uwagę na etykiecie, wybierając batona?

Najlepiej wybierać produkty o krótkim składzie, gdzie zawartość cukrów prostych jest niższa niż 20%,. Dobry baton powinien mieć więcej niż 4–5 g błonnika, do 10% tłuszczu (najlepiej w postaci oleju rzepakowego lub słonecznikowego zamiast palmowego) oraz słodycz pochodzącą z owoców.

Dlaczego po zjedzeniu batona zbożowego szybko wraca uczucie głodu?

Dzieje się tak, ponieważ produkty te mają zazwyczaj wysoki indeks glikemiczny, wynikający z zastosowania mocno przetworzonych mąk lub „nadmuchanych” ziaren zamiast naturalnych płatków. Powoduje to gwałtowny skok poziomu glukozy we krwi, który szybko spada, wywołując głód zamiast obiecanego zastrzyku energii.

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