Gdy w upał trudno zasnąć, jem te owoce. Mają naturalną melatoninę

Gdy sezon na owoce jest w pełni, można mieć problem z ich wyborem. Warto wtedy skorzystać z krótko dostępnych wiśni, bo mają wyjątkowo cenne działanie na organizm.

Są bogate w melatoninę

Wiśnie są uznawane za jeden z najlepszych naturalnych produktów wspomagających sen. Wynika to po części z faktu, że zawierają naturalną melatoninę. To hormon regulujący cykl snu i czuwania, który ułatwia zasypianie i jest stosowany również w formie suplementów diety. Owoce te są także źródłem tryptofanu. Ten aminokwas jest przekształcany w organizmie we własną melatoninę oraz w „hormon szczęścia”, serotoninę.

Wpływ wiśni na sen

Działanie tych owoców pomocne przy problemach ze snem i bezsenności jest znane od lat, choć wciąż brakuje konkretnych faktów. Potwierdza to analiza siedmiu badań przeprowadzona w 2025 roku, której wyniki opublikowano w piśmie „Food Science Nutrition”. Trzy z tych prac pokazały znaczną poprawę wskaźników snu, takich jak czas jego trwania i zasypiania, a ponadto lepsze oceny subiektywnej efektywności snu. W trzech wykazano wzrost poziomu melatoniny po zjedzeniu wiśni, a w dwóch – spadek poziomu wskaźników stanu zapalnego.

Autorzy przeglądu zwrócili jednak uwagę na odmienne warunki tych badań, dotyczące dawek, czasu trwania czy doboru uczestników. Dalej idące wnioski wymagają odpowiednio zaprojektowanych testów. Warto wziąć pod uwagę także to, że stosowano głównie przetwory z odmiany Montmorency, która ma więcej kluczowych związków niż te polskie. Nie zmienia to faktu, należą do najlepszych owoców, po które warto sięgać wieczorem.

Właściwości przeciwzapalne tych kwaśnych owoców

Głęboki kolor wiśni pochodzi od pigmentów z grupy polifenoli. W ciemnym miąższu występuje wysoki poziom antyoksydantów, które pomagają zmniejszyć stres oksydacyjny w organizmie i działają przeciwzapalnie. Tymczasem to właśnie stan zapalny jest jednym z częstych powodów zaburzeń snu. Owoce te mają też właściwości przeciwbólowe. Spożywane w okresie treningów mogą zmniejszać ból mięśni i poprawić ich regenerację. Badania potwierdzają ponadto wpływ na niższy poziom bólu stawów u osób z dną moczanową.

Choć nie da się podać skutecznej dawki tych owoców, warto sięgać po spore, ale rozsądne porcje. To około 200 g świeżych wiśni dziennie albo dwa razy po szklance soku 100%. Należy jednak pamiętać, że duże ilości mogą być niekorzystne przy insulinooporności i cukrzycy, bo owoce zawierają cukier. Mogą też wpływać na działanie leków rozrzedzających krew oraz wchodzić w interakcje z tymi, których nie należy przyjmować z melatoniną. Duża ilość kwasów i innych naturalnych związków z wiśni może ponadto pogarszać objawy chorób żołądka i jelit.

FAQ – najczęstsze pytania o wpływ wiśni na sen i stan zapalny

Czy jedzenie wiśni może poprawić jakość i długość snu?

Niektóre analizy badań wskazują, że spożywanie wiśni może wiązać się z poprawą wskaźników takich jak czas trwania snu, szybkość zasypiania oraz subiektywna ocena jego efektywności. Choć owoce te są uznawane za jeden z najlepszych naturalnych produktów wspomagających sen, naukowcy zaznaczają, że sformułowanie dalej idących wniosków wymaga przeprowadzenia dodatkowych, odpowiednio zaprojektowanych testów,.

Dlaczego wiśnie są uważane za pomocne w walce z bezsennością?

Wiśnie zawierają naturalną melatoninę, czyli hormon odpowiedzialny za regulację cyklu snu i czuwania. Są także źródłem tryptofanu, który organizm przekształca w serotoninę oraz własną melatoninę. Zawarte w nich antyoksydanty pomagają zmniejszać stan zapalny, który jest częstą przyczyną zaburzeń snu.

Jak wiśnie wpływają na stany zapalne i bóle mięśniowe?

Dzięki obecności polifenoli i wysokiemu poziomowi antyoksydantów, wiśnie pomagają zmniejszać stres oksydacyjny i działają przeciwzapalnie. Ich spożywanie może przyczyniać się do redukcji bólu mięśni po treningach oraz łagodzenia bólu stawów u osób cierpiących na dnę moczanową.

Jaka porcja wiśni jest zalecana i czy każdy może je spożywać?

Za rozsądną dzienną porcję uznaje się około 200 g świeżych owoców lub dwie szklanki 100% soku, choć trudno jednoznacznie wskazać uniwersalną i skuteczną dawkę. Należy jednak pamiętać, że duże ilości wiśni mogą być niekorzystne dla osób z cukrzycą, insulinoopornością czy chorobami układu pokarmowego. Owoce te mogą również wchodzić w interakcje z lekami rozrzedzającymi krew oraz preparatami, których nie należy łączyć z melatoniną.

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