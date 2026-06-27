Mało kto po niego sięga, a chroni serce i obniża ciśnienie. Wystarczy mała szklanka

Gdy sięgamy po sok, najczęściej wybieramy klasyczne smaki, takie jak pomarańczowy czy jabłkowy. To sprawdzone i lubiane propozycje, które od lat cieszą się dużą popularnością. Warto jednak pamiętać, że świat soków jest znacznie bogatszy. Sięgając po mniej oczywiste smaki, możemy odkryć nowe, zaskakujące połączenia i urozmaicić swoją codzienną dietę, a w ten sposób wpłynąć też na kondycję swojego organizmu.
Ten sok reguluje ciśnienie krwi
Dobrą propozycją jest sok z granatu, który doskonale działa na nasze serce.
Wykazano w badaniach, że sok z granatu reguluje ciśnienie tętnicze krwi. Jest to bardzo ważny proces w naszym organizmie (...). Udokumentowano, że picie soku z granatu zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego i to u osób, które już pewne zaburzenia prezentują – u osób z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym krwi oraz otyłością – powiedziała w opublikowanym nagraniu dr Angelika Kargulewicz.
Sok z granatu wykazuje tzw. działanie hipotensyjne, czyli obniżające ciśnienie tętnicze krwi, zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe.
Ile soku z granatu pić?
Pewnie wiele osób zastanawia się, ile soku z granatu pić, żeby skorzystać z jego dobroczynnego działania.
W jednym z badań u ludzi zaobserwowano, że spożywanie przez osoby z chorobami kardiologicznymi 100 mililitrów dziennie soku z granatu przez okres jednego roku dało korzystne efekty. Z kolei w innym badaniu podawano ludziom 500 ml tego soku dziennie przez jeden tydzień. Taka dawka obniżyła im istotnie statystycznie ciśnienie krwi – powiedziała ekspertka.
W drugim przypadku, jak zauważyła specjalistka, był jednak mankament tej interwencji, ponieważ doszło u tych osób do podwyższenia stężenia trójglicerydów.
Przeciwwskazania do picia soku z granatu
Okazuje się jednak, że nie każda osoba powinna pić ten sok. Oczywiście jedna szklanka nikomu nie zaszkodzi, jednak chodzi o jego regularne spożywanie. Powinni tego unikać między innymi pacjenci, którzy przyjmują przewlekle leki przeciwzakrzepowe, jak na przykład warfaryna. Tym bardziej, jeśli są oni podczas intensywnej terapii przeciwzakrzepowej. Sok z granatu może hamować metabolizm leku, a tym samym nasilać jego działanie, co w efekcie może zwiększyć ryzyko krwawień.
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FAQ – najczęściej zadawane pytania o sok z granatu
Jak sok z granatu wpływa na ciśnienie krwi i serce?
Sok z granatu wykazuje silne działanie hipotensyjne, co oznacza, że skutecznie obniża zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe ciśnienie tętnicze krwi. Regularne picie tego soku reguluje ciśnienie oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Co ważne, zbawienny wpływ odnotowano również u osób, które zmagają się już z takimi zaburzeniami jak nadciśnienie, cukrzyca czy otyłość.
Ile soku z granatu należy pić dziennie, aby zauważyć efekty?
Badania wskazują na dwa różne podejścia do dawkowania soku z granatu:
Wariant długoterminowy: Spożywanie 100 ml soku dziennie przez okres jednego roku przyniosło wyraźne, korzystne efekty u osób z chorobami kardiologicznymi.
Wariant krótkoterminowy: Picie 500 ml soku dziennie już po jednym tygodniu istotnie obniżyło ciśnienie krwi u badanych.
Czy picie dużych ilości soku z granatu może mieć skutki uboczne?
Tak. Przyjmowanie dużych dawek (np. wspomniane 500 ml dziennie w kuracji krótkoterminowej) niesie ze sobą pewien mankament. Badania wykazały, że przy tak intensywnej ilości może dojść do podwyższenia stężenia trójglicerydów we krwi.
Kto nie powinien pić soku z granatu? (Przeciwwskazania)
Choć pojedyncza szklanka soku nikomu nie zaszkodzi, z regularnego jego picia powinny zrezygnować osoby przyjmujące przewlekle leki przeciwzakrzepowe (np. warfarynę) – szczególnie podczas intensywnej terapii.
Ważne: Sok z granatu może hamować metabolizm tych leków i nasilać ich działanie, co w efekcie zwiększa ryzyko niebezpiecznych krwawień.