Mało kto po niego sięga, a chroni serce i obniża ciśnienie. Wystarczy mała szklanka

Gdy sięgamy po sok, najczęściej wybieramy klasyczne smaki, takie jak pomarańczowy czy jabłkowy. To sprawdzone i lubiane propozycje, które od lat cieszą się dużą popularnością. Warto jednak pamiętać, że świat soków jest znacznie bogatszy. Sięgając po mniej oczywiste smaki, możemy odkryć nowe, zaskakujące połączenia i urozmaicić swoją codzienną dietę, a w ten sposób wpłynąć też na kondycję swojego organizmu.

Ten sok reguluje ciśnienie krwi

Dobrą propozycją jest sok z granatu, który doskonale działa na nasze serce.

Wykazano w badaniach, że sok z granatu reguluje ciśnienie tętnicze krwi. Jest to bardzo ważny proces w naszym organizmie (...). Udokumentowano, że picie soku z granatu zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego i to u osób, które już pewne zaburzenia prezentują – u osób z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym krwi oraz otyłością – powiedziała w opublikowanym nagraniu dr Angelika Kargulewicz.

Sok z granatu wykazuje tzw. działanie hipotensyjne, czyli obniżające ciśnienie tętnicze krwi, zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe.

Ile soku z granatu pić?

Pewnie wiele osób zastanawia się, ile soku z granatu pić, żeby skorzystać z jego dobroczynnego działania.

W jednym z badań u ludzi zaobserwowano, że spożywanie przez osoby z chorobami kardiologicznymi 100 mililitrów dziennie soku z granatu przez okres jednego roku dało korzystne efekty. Z kolei w innym badaniu podawano ludziom 500 ml tego soku dziennie przez jeden tydzień. Taka dawka obniżyła im istotnie statystycznie ciśnienie krwi – powiedziała ekspertka.

W drugim przypadku, jak zauważyła specjalistka, był jednak mankament tej interwencji, ponieważ doszło u tych osób do podwyższenia stężenia trójglicerydów.

Przeciwwskazania do picia soku z granatu

Okazuje się jednak, że nie każda osoba powinna pić ten sok. Oczywiście jedna szklanka nikomu nie zaszkodzi, jednak chodzi o jego regularne spożywanie. Powinni tego unikać między innymi pacjenci, którzy przyjmują przewlekle leki przeciwzakrzepowe, jak na przykład warfaryna. Tym bardziej, jeśli są oni podczas intensywnej terapii przeciwzakrzepowej. Sok z granatu może hamować metabolizm leku, a tym samym nasilać jego działanie, co w efekcie może zwiększyć ryzyko krwawień.

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