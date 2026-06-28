Wszyscy doceniają je za białko. Tymczasem ten produkt to ukryte „paliwo” dla mózgu

Jajka to jeden z najchętniej wybieranych produktów spożywczych i od lat cieszą się dużą popularnością wśród wielu osób. Są niezwykle uniwersalne. Można z nich przygotować pyszną jajecznicę, ugotować je na twardo lub miękko, usmażyć jajka sadzone albo wykorzystać je do omletów. Doskonale sprawdzają się również jako składnik sałatek, kanapek czy wielu innych potraw. Jajka są świetnym pomysłem na pożywne śniadanie, ale równie dobrze sprawdzą się jako lekka i sycąca kolacja.

Ten produkt poprawia pracę mózgu

Dietetyczka Klaudia Wojciechowska w opublikowanym poście na Instagramie wyjaśniła, że nasze codzienne wybory żywieniowe mogą mieć ogromny wpływ na funkcjonowanie naszego mózgu. Jednym z produktów, po które warto sięgać, by poprawić jego działanie, są jajka.

Zawarta w nich cholina zapewnia lepszą wydajność umysłową. Buduje neurony i komórki glejowe w mózgu – usprawnia przepływ informacji, poprawia zapamiętywanie i odtwarzanie informacji – wyjaśniła.

Najwięcej choliny oraz wspomnianych witamin i antyoksydantów znajduje się w żółtku jaja, a nie w białku. Dlatego jedzenie samych omletów z białek pozbawia nas tych korzyści dla mózgu.

Inne właściwości jajek

Jajka są cennym elementem zbilansowanej diety, ponieważ dostarczają wysokiej jakości białka zawierającego wszystkie niezbędne aminokwasy w odpowiednich proporcjach. Oprócz choliny są także źródłem wielu ważnych witamin i składników mineralnych, takich jak witamina D, witamina B12, selen, jod oraz ryboflawina. Zawierają również luteinę i zeaksantynę – naturalne przeciwutleniacze, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku.

Dzięki dużej zawartości białka jajka sprzyjają uczuciu sytości, dlatego mogą ułatwiać kontrolowanie apetytu i wspierać utrzymanie prawidłowej masy ciała. U większości zdrowych osób umiarkowane spożycie jajek może stanowić element zdrowej, zróżnicowanej diety i nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych.

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